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صور.. أبو هشيمة يزور مستشفى أطفال أبو الريش ويدعمه بأجهزة آشعة

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:55 م
صور.. أبو هشيمة يزور مستشفى أطفال أبو الريش ويدعمه بأجهزة آشعة أحمد أبوهشيمة والدكتورة رشا عمار مدير مستشفى أبوالريش
كتب محمود الضبع
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زار رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين مستشفى الأطفال الجامعى بالمنيرة "أبوالريش" وعمل جولة داخل أقسام رعاية الأطفال المختلفة التى تضم 247 طفلا والتقى الدكتورة رشا عمار مدير عام المستشفى وناقش معه أولوية الاحتياجات التى يطلبها المستشفى سواء من الأجهزة أو الأدوية أو التبرعات المالية أو الخدمات المتنوعة التى تحتاج إلى ميزانية مستمرة.

وركز النقاش حول دعم المستشفى بأجهزة آشعة جديدة إذ أن الجهاز الموجود دائم العطل وتم تركيبه منذ عام 1998 ولم يعد بالكفاءة المطلوبة التى يحتاجها مرضى مستشفى أبوالريش سواء النزلاء من الأطفال أو المترددين على المستشفى وهذا الجهاز يوفر خدمات الآشعة المقطعية على الصدر والقلب والمخ ويستفيد منه 600 طفل شهريا، أما الجهاز الحديث المستهدف شراؤه كفيل برعاية 1200 حالة شهريا .

جدير بالذكر أن مستشفى أبوالريش يضم 247 سريرا لرعاية الأطفال فى تخصصات طبية مختلفة كأمراض الكلى وزرع النخاع وأمراض الكبد والأعصاب وأمراض الدم والنزلات المعوية والسكر والغدد ووحدة الجراحة بالإضافة إلى أنه يضم 16 عيادة خارجية يتردد عليها سنويا 250 ألف حالة أما الاستقبال والطوارئ فيستقبل 200 ألف حالة سنويا ويجرى 4 آلاف جراحة ويخدم 800 حالة غسيل كلوى سنويا.

وتقدم المستشفى خدمات الآشعة لـ 40 ألف حالة سنويا والمعامل تخدم 600 ألف حالة والآشعة المقطعية تخدم ألفين حالة والموجات الصوتية 16 ألف حالة والمناظير 3 آلاف حالة.

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