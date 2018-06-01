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شرطة التموين تضبط 35 قضية اتجار بسلع مدعمة و3 أطن لحوم و500 دجاجة مجهولة

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:15 م
شرطة التموين تضبط 35 قضية اتجار بسلع مدعمة و3 أطن لحوم و500 دجاجة مجهولة جانب من المضبوضات
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بتوجيه العديد من الحملات التموينية، بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن ضبط (45) قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، و(266) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و(35) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

كما تم ضبط (109) قضايا فى مجال الغش التجارى، و(925) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و(38) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و(49) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و(13) قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و(4) قضايا فى مجال الألعاب النارية، وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة (116 قضية تموينية)، أبرزها ضبط "محمد.أ.م" سن 26 مسئول عن مخزن لحوم مجمدة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، عُثر بداخله على (كمية من اللحوم والدواجن المجمدة وزنت 3 أطنان جميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو مدة صلاحية).

وأسفرت جهود مباحث التموين بالغربية عن ضبط (79 قضية تموينية متنوعة) أبرزها (40) قضية عدم حمل شهادة صحية، و(13) قضية عدم إعلان عن الأسعار، و(5) قضايا إنتاج خبز مخالف للمواصفات.

وفى الإسكندرية، تم ضبط "م.غ.س" سن 28 مدير مسئول عن ثلاجة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (500 دجاجة مجمدة منتهية الصلاحية،  و7000 لتر سولار مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة، وجارى استمرار الحملات.

فيما تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط (23) قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و(1985) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، و(1479) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

كما أسفرت الجهود عن ضبط (8596) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، و(381) قضية متنوعة فى مجال المسطحات المائية، و(4) قضايا متنوعة فى مجال الأموال العامة، و(25) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات).


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