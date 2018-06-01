س وج.. كيف حلت وزارة البيئة مشكلة مقلب "أبو خريطة" بالمنوفية × 8 أسئلة

كتبت آية دعبس

تمكنت وزارة البيئة، من حل مشكلة واحد من أكبر مقالب القمامة فى مصر، المعروف باسم "أبو خريطة" بمحافظة المنوفية، خلال شهر ونصف، وإزالة كافة تراكمات المخلفات الموجودة به.

ويستعرض "اليوم السابع"، مجموعة من الأسئلة لتوضيح خطوات تعامل وزارة البيئة مع هذا المقلب:

1 – ماهو مقلب أبو خريطة؟

مقلب أبو خريطة، هو أحد أكبر وأخطر مقالب القمامة العشوائية، التى تراكمت على مدار 30 عاما دون إيجاد أى حلول للتخلص منه، يقع بشبين الكوم، بمحافظة الفيوم.

2- لماذا تم اعتباره من أخطر المقالب العشوائية؟

نتيجة لانتشار غاز الميثان الذى يتكون فى مثل تلك التراكمات الضخمة من المخلفات، وانتشار مياه الرشيح الناتج عن تحلل المخلفات، بالإضافة إلى الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن الاشتعالات بالمقلب.

3- ما حجم المخلفات به؟

بلغ حجم القمامة به 300 ألف طن، ووصل ارتفاعه من 20 إلى 25 مترا على مساحة 5 أفدنة.

4- كيف تم التعامل معه؟

وضعت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات خطة لتطوير موقع المقلب، وبناء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية.

5- ما المدة التى استغرقتها عمليات إزالة المقلب؟

بدأ العمل من 14 أبريل الماضى، وحتى 22 مايو المنصرم، أى حوالى 40 يوما متواصل، ويعد ذلك إنجازا حيث تم الانتهاء من مشكلة المقلب قبل الموعد المحدد له بحوالى 20 يوما، حيث كان حدد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، 15 يونيو الجارى للانتهاء من نقل المخلفات.

6- إلى أين تم نقل المخلفات الموجودة بالمقلب؟

تم توريد وتركيب محطة فرز وسيطة لإنتاج الوقود البديل وتوفيره لمصانع الأسمنت، وتحويل المخلفات العضوية إلى مصنع منوف لتدوير المخلفات، بينما تم التخلص من المرفوضات بالمدفن الصحى بطريق كفر داود_ الخطاطبة بمركز السادات.

7- كيف ستيم استثسمار الأرض المخصصة للمقلب بعد إزالة القمامة منه؟

تم تشكيل لجنة من المساحة والزراعة وحى غرب شبين الكوم، لعمل رفع مساحى للموقع، للبدء فى إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات على مساحة 5 أفدنة، للمساهمة فى توفير العديد من فرص عمل لأهالى المنطقة، واستغلال المساحة الباقية كحدائق عامة ومناطق شجرية داخل هذه الكتلة السكانية، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

8- ما التكلفة الإجمالية لنقل تراكمات المخلفات من المقلب؟

حوالى 25 مليون جنيه.