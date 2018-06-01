سيدة تتهم زوجها بمعاشرة ابنتهما وحملها منه سفاحا فى المحلة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

حررت ربة منزل مقيمة بالمعتمدية مركز المحلة بمحافظة الغربية، محضرا بمركز شرطة المحلة برقم 35648 جنح، تتهم فيه زوجها بمعاشرة ابنتها معاشرة الأزواج بمحض إرادتها عدة مرات وحملها منه سفاحا، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، لعدم رغبة زوجته معاشرته جنسيا فى الأونة الأخيرة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، بتحرير "ك.ع.ا" 56 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية المعتمدية، محضرا تتهم فيه زوجها "ع.ع.ع" 48 سنة عاطل، بالتعدى جنسيا على ابنتهما "أمل" 17 سنة ربة منزل.

وبسؤال الفتاة أمام الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، اتهمت والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج بمحض إرادتها عدة مرات لمدة 8 أشهر، وحملها منه سفاحا بالشهر السابع من الحمل.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، لعدم رغبة زوجته معاشرته جنسيا فى الأونة الأخيرة، فتحرر المحضر 35648 جنح مركز المحلة، والعرض على النيابة للتحقيق.