سقوط عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالمنيا

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت مديرية أمن المنيا، من ضبط شخصين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، مفادها أن "مصطفى.م.ع"، سن 38 عاطل، سبق اتهامه فى 28 قضية متنوعة "سرقة بطاريات سيارات، سرقة هاتف محمول، سرقة دراجة نارية، سرقة متنوعة، سلاح أبيض، مخدرات"، و"رجب.ك.ا" سن 49، عاطل، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيا، يكونان تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وارتكاب الأول واقعة السرقات والثانى بالتصرف ببيعها واقتسام المبالغ فيما بينهما .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان المذكوران حال تواجدهما بمسكنهما، وبمواجهتهما اعترفا بأنهما وراء ارتكاب عدد 18 واقعة سرقة من داخل السيارات، وأرشد المتهم الثانى عن (19) بطارية سيارة، وتم ضبطها، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .