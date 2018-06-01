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سفير مصر بإسبانيا يشهد رفع العلم المصرى بمناسبة العودة للمجلس الدولى للزيتون

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:00 م
سفير مصر بإسبانيا يشهد رفع العلم المصرى بمناسبة العودة للمجلس الدولى للزيتون رفع العلم المصرى
كتب أحمد جمعة
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شارك السفير عمر سليم سفير جمهورية مصر العربية فى إسبانيا فى مراسم إعادة رفع علم مصر أمام مقر المجلس الدولى للزيتون فى مدريد احتفالا بإعادة انضمام مصر لعضوية المجلس عقب تصديقها على الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.

 

العلم المصرى
العلم المصرى

 

وأبدى عبد اللطيف غديرة المدير التنفيذى للمجلس عن سعادته بهذه المناسبة نظرا لما تمثله من من أهمية بالغة فى قطاع إنتاج الزيتون دوليا حيث تعد المنتج الأول عالميا لزيتون المائدة، وأن ابتعادها عن عضوية المجلس لمدة ما يقرب من العام والنصف كان ظرفا استثنائيا ومعربا عن تطلعه لاستعادة مصر لمشاركتها الفعالة فى جميع أنشطة وبرامج المجلس خلال المرحلة المقبلة.

 

جانب من الاحتفال برفع العلم
جانب من الاحتفال برفع العلم

 

هذا، ومن المقرر ان تترأس مصر المجلس الدولى للزيتون خلال العام المقبل 2019، والذى يتزامن مع احتفالات مرور 60 عاما على تأسيس المجلس.

 

رفع العلم المصرى
رفع العلم المصرى

 

ويعد المجلس الدولى للزيتون منظمة حكومية دولية للدول المُصدرة أو المنتجة للزيتون أو المنتجات المشتقة من الزيتون، مثل زيت الزيتون ويضم فى عضويته 17 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

 


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