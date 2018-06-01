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الجمعة، 01 يونيو 2018 12:35 م
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سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:04 م
سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية الدولار
رانيا فزاع
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية 1-6-2018، على نفس سعر ختام الأسبوع المصرفى أمس الخميس بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.8 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع.

وبمختلف البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، كالتالى..

سعر الدولار فى مصر

 

  استقر سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى مصر ، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر ، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار ،

كالتالى..

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 17.8 جنيه للشراء

 17.9جنيه للبيع

  سعر الدولار فى بنك مصر

 17.8 جنيه للشراء

 17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.8 جنيه للشراء

 17.9  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.87 جنيه للشراء

 17.97  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.8  جنيه للشراء

 17.9  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.8 جنيه للشراء

 17.9 جنيه للبيع

 


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