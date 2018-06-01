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الجمعة، 01 يونيو 2018 10:49 م
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سائق أوبر يطلق النار على راكب بمدينة دنفر الأمريكية بعد مشاجرة

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:41 م
سائق أوبر يطلق النار على راكب بمدينة دنفر الأمريكية بعد مشاجرة سيارة أوبر بعد الحادث
كتب: هانى محمد
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قالت شرطة مدينة دنفر الأمريكية، إن سائق سيارة أوبر أطلق النار على راكب على الطريق السريع فى المدينة وذلك بعد مشاجرة حدثت بينهم.

 

وقال المتحدث باسم شرطة دنفر سونى جاكسون، حسب ما نشرت شبكة "NBC" الأمريكية، إن الراكب أصيب بعدد من الطلقات ونقل إلى المستشفى على إثرها ثم توفى بعد وصوله إلى المستشفى بساعة واحدة.

 

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أن سائق السيارة التى يعمل لدى شركة أوبر أيضا يخضع للعلاج فى المستشفى بعد تعرضه لعدد من الجروح، مؤكدا أن الشرطة لم تتحقق مما حدث فى السيارة حتى الآن.

 


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