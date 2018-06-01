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روسيا: تصريحات واشنطن الداعية لموسكو بعدم عرقلة التسوية الكورية "مثيرة للاستغراب"

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:03 م
روسيا: تصريحات واشنطن الداعية لموسكو بعدم عرقلة التسوية الكورية "مثيرة للاستغراب" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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 قال نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الروسية، ارتيوم كوجين، إن موسكو تستغرب الدعوات الأمريكية لموسكو بعدم عرقلة أعمال الولايات المتحدة للتسوية فى شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف كوجين، فى بيان، اليوم الجمعة، "لقد انتبهنا للمعلومات، التى ظهرت فى وسائل الإعلام، بشأن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لروسيا بالتعاون مع واشنطن فى شبه الجزيرة الكورية وعدم العمل على عرقلة سياسة الولايات المتحدة للتسوية فى شبه الجزيرة الكورية". وتابع: "أنه فى حال كان ذلك هو الموقف الأمريكى فعلا، فإن هذا الموقف يدعو للاستغراب من جانبنا".

 

 


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