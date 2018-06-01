رئيس "مصر لتأمينات الحياة": 30 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة

كتب عبد الحليم سالم - تصوير حسام عاطف

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حجم استثمارات الشركة يصل لـ 30 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بزيادة 5 مليارات جنيه عن العام المالى 2016-2017، متوقعا زيادته إلى 31 مليار جنيه العام المالى 2018-2019.

وأضاف عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الأقساط السنوية للشركة بنهاية العام المالى الجارى سترتفع إلى نحو 4 مليارات جنيه بزيادة 700 مايون جنيه عن أقساط العام المالى الماضى.

ولفت إلى أن أقساط الشركة السنوية فقط، كانت 1.8 مليار جنيه العام المالى 2012-2013، وتقريبا كل 5 سنوات يتم مضاعفة الأقساط لأنهم يحققوا نموا سنويا يصل إلى 20% .

وأوضح أن الطرح فى البورصة ملف مهم للشركة، ونسبه ستتراوح من 15 إلى 30% بحسب ما أعلنته الحكومة، لكن الطرح الفعلى عادة يتم بعد دراسات التقييم، ومؤخرا الجمعية العامة وافقت على الطرح .

وأشار إلى أن الشركة من جانبها تسير فى إجراءات الطرح، وعلى ضوء ذلك وبعد انتهاء التقييم، سيتم تحديد نسبة الطرح الفعلية، العام المقبل.



