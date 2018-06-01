رئيس الوزراء اللبنانى: لا توجد عقد مستعصية فى تشكيل الحكومة

(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريري، عدم وجود "عقد مستعصية" تعترض عملية تشكيل الحكومة، معربًا عن تفاؤله أن تبصر الحكومة النور بعد عيد الفطر.

وأشار الحريرى - فى تصريحات إعلامية أدلى بها لقناة (إم تى في) اللبنانية - إلى أنه يقضى حاليًا إجازة عائلية فى المملكة العربية السعودية، حيث يمضى وقتًا مع عائلته، مؤكدًا أنه لم يلتق أى مسئولين سعوديين، قائلاً: "جميع المسئولين السعوديين فى جدة، وأنا فى مقر إقامتى بالرياض".

وأضاف أنه يعمل خلال فترة الإجازة على مجموعة من الأمور الخاصة بداخل (تيار المستقبل) .

وقال سعد الحريرى إن حزب الله سيحصل على 3 مقاعد بالحكومة، وأنه لا توجد ثمة مشاكل فى تمثيل حزب القوات بالحكومة، معربًا عن أمله فى ذات الوقت بأن يتم حل الخلاف السياسى بين "القوات" والتيار الوطنى الحر، وكذلك إشكالية التمثيل الدرزى فى الحكومة.