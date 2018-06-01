video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء اللبنانى: لا توجد عقد مستعصية فى تشكيل الحكومة

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:16 م
رئيس الوزراء اللبنانى: لا توجد عقد مستعصية فى تشكيل الحكومة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريري، عدم وجود "عقد مستعصية" تعترض عملية تشكيل الحكومة، معربًا عن تفاؤله أن تبصر الحكومة النور بعد عيد الفطر.

وأشار الحريرى - فى تصريحات إعلامية أدلى بها لقناة (إم تى في) اللبنانية - إلى أنه يقضى حاليًا إجازة عائلية فى المملكة العربية السعودية، حيث يمضى وقتًا مع عائلته، مؤكدًا أنه لم يلتق أى مسئولين سعوديين، قائلاً: "جميع المسئولين السعوديين فى جدة، وأنا فى مقر إقامتى بالرياض".

وأضاف أنه يعمل خلال فترة الإجازة على مجموعة من الأمور الخاصة بداخل (تيار المستقبل) .

وقال سعد الحريرى إن حزب الله سيحصل على 3 مقاعد بالحكومة، وأنه لا توجد ثمة مشاكل فى تمثيل حزب القوات بالحكومة، معربًا عن أمله فى ذات الوقت بأن يتم حل الخلاف السياسى بين "القوات" والتيار الوطنى الحر، وكذلك إشكالية التمثيل الدرزى فى الحكومة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 معلومات هامة عن اقتصاد لبنان.. تعرف عليها

صور.. حالة من الفوضى بشارع لبنان لتعطل إشارة المرور الإلكترونية

ألغام الولاية الثالثة تحاصر سعد الحريرى.. رئيس وزراء لبنان المكلف يبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة.. الزعيم السنى يراوغ حزب الله بالعقوبات الأمريكية.. وصدام متوقع بالحقائب السيادية وخلاف "مسيحى- مسيحى" على التمثيل

رئيس الوزراء اللبنانى

تشكيل الحكومة

سعد الحريري

لبنان




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة