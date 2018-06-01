حالة الطقس اليوم الجمعة 1/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحرى والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 32 والصغرى 22 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 ، ومطروح العظمى 27 والصغرى 19 .

الطقس فى الأردن

نهاراً:يستمر الطقس معتدلاً ودرجات الحرارة أقل من المعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة في المناطق الجبلية حيث تظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة ويتوقع هطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة الله في شمال وأجزاء من وسط المملكة، في حين تكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:تسود أجواء أكثر برودة من المُعتاد في عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة، وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تكون أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وصيفياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.