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"تكنولوجيا معلومات النقل": قضينا على السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:00 ص
"تكنولوجيا معلومات النقل": قضينا على السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات وزير النقل والسيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء خالد عطية رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل النجاح فى السيطرة على السوق السوداء لبيع التذاكر هذا العام بشكل كبير بالمقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"ليوم السابع"، أنه فى ذروة الإقبال على الحجز للقطارات التى ستتحرك خلال العيد توجد مقاعد شاغلة بشبابيك الحجز بالمحطات بفضل إجراءات مواجهة السوق السوداء لبيع التذاكر. 
 
ولفت رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل، إلى أنه فى مثل هذه الأيام من الأعوام السابقة كان من الصعب الحصول على تذاكر من شابيك الحجز، عكس هذا العام بما يؤكد القضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر بشكل كبير.
 
 

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