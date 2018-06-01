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تعرف على مصير الطفل دون 12 عاماً حال ارتكابه جناية أو جنحة

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:30 ص
تعرف على مصير الطفل دون 12 عاماً حال ارتكابه جناية أو جنحة تعرف على عقوبة الأطفال
كتب أحمد حربى
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حدد المشرع نص المادة 94 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمتخصة بارتكاب الطفل لجريمة جنائية وهو دون الثانية عشرة من عمره، وفى هذه الحالة يعرض على محكمة الطفل دون غيرها من المحاكم ولا يحاكم جنائيًّا.

وتنص المادة 94 من قانون الطفل على أنه:  "تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز  سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقًا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقًا للمادة 132 من هذا القانون".

 

 

 


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