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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام من حيث قيمة التداول

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:29 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام من حيث قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بإجمالى قيمة تداول بلغت 38.575 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.1%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 37.040 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.6%.
  
وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 29.119 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 19.602 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 16.017 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 15.905 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 12.820 مليار جنيه بنسبة 4%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة 10.989 مليار جنيه بنسبة 3.4%.
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وشركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 9.403 مليار جنيه، و 8.022 مليار جنيه جنيه، بنسبة 2.9%، 2.5% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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