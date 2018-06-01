تعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بـ5 محافظات

كتب سيد الخلفاوى

تعمل وزارة التنمية المحلية على رصد كل الفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظات الجمهورية وإعداد دراسة جدوى لكل المشاريع التى يمكن تنفيذها فى المحافظات، والترويج لها، وكذلك تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين لإنجاز تلك المشاريع.

ويرصد اليوم السابع الفرص الاستثمارية الموجودة بـ5 محافظات..

محافظة البحيرة:

1. بها 404 فرص استثمارية لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون

2. بها 262 فرصة لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.

3. 16 فرصة لمشروعات مختلفة "سياحية وصناعية وزراعية وحيوانية".

محافظة القليوبية:

1. بها 12 فرصة استثمارية لإقامة مشروعات مختلفة

2. إقامة منتجع سياحى ومراسى نيلية وفندق سياحى.

3. إنشاء منطقة استثمارية سياحية، ومحلج أقطان.

4. إقامة متحف صناعى.

محافظة الفيوم:

1. بها 12 فرصة استثمارية

2. الفرص الاستثمارية مثل"مشروعات سياحية وصناعية وزراعية وحيوانية

الإسماعيلية:

1. بها 6 فرص استثمارية لإقامة مشروعات

2. إنشاء مصنع للسكر وآخر للأدوية

3. مشروعات إنتاج حيوانى

4. مشروعات لإنتاج الزجاج

5. إنشاء عدد من الشركات لإنتاج "الرخام والبلاستك والأخشاب والمعادن"

شمال سيناء:

1. بها 19 فرصة استثمارية لاقامة مشروعات مختلفة.

2. إنشاء مصنع لإنتاج الصودا

3. إنشاء مصنع لإنتاج السيراميك

4. إنشاء مصنع لإنتاج الطوب الأسمنتى والرملى وآخر للبلاستك وأخر لملح الطعام

5. إنشاء مصنع لإنتاج الرخام والزجاج والحجر الجيرى

6. مشروعات تسمين ابقار وأغنام ومنتجات حيوانية

7. إنشاء مركز لوجستى وزراعة غابة شجرية