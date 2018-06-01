بدء حجز 30 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 22 مدينة جديدة عقب عيد الفطر

كتب أحمد حسن

يبدأ ماراثون حجز أراضى وزارة الإسكان يوم بعد العيد وتحديدا يوم الإثنين الموافق 2 يوليو حيث تفتح فروع بنك التعمير والإسكان أبوابها امام المواطنين الراغبين فى سداد مبالغ جدية الحجز والتى تبدأ بـ 25 ألف جنيه لقطع الإسكان الاجتماعى، وتصل إلى 350 ألف جنيه للإسكان الأكثر تميزا، وتتراوح مساحات الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان بين 209م2 و1500م2.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يبدأ الحجز ودفع المقدمات، مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، من يوم الإثنين الموافق 2/7/2018، وحتى يوم الأحد الموافق 22/7/2018، من الساعة 3: 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأضاف "السباعى"،: " بشأن نظام السداد الخاص بالأراضى المطروحة بالإسكان الاجتماعى، فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعةالعلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعةالعلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، أكد أنه يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

وأكد أن نظام السداد للأراضى المطروحة بالإسكان المتميز، كالتالى، يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدن (أخميم الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، و100 ألف جنيه لقطعة الأرض بباقى المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقداً، وفى حالة الحصول على قطعة أرض، يتم استكمال سداد (25 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة لأراضى الإسكان المتميز، يتم طرح 10626 قطعة أرض، موزعة على المدن التالية: 2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.

وفيما يتعلق بنظام السداد وأسلوب تخصيص الأراضى المطروحة بالإسكان الأكثر تميزاً، أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 250 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتى (أسوان الجديدة – الفيوم الجديدة)، و350 ألف جنيه لباقى المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالى ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، ويتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكى بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتى يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة، موضحاً أنه سيتم التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنیة بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالیة) فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوى عروضھم على نسب سداد أقل، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً.

ويتم طرح 5271 قطعة أرض، فى المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

وأشار طارق السباعى، إلى أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، لأراضى الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المُخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.