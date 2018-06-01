بدء المرحلة الثانية من دورى "حلم البطولة" لمحافظتى القاهرة والجيزة الليلة

كتب مدحت وهبة

تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تقيم مبادرة بينا مساء اليوم الجمعة المرحلة الثانية من دورى حلم_البطولة لمحافظتى القاهرة والجيزة بمشاركة 12 فريقا من محافظةالجيزة و16 فريقا من محافظة القاهرة، وتتم التصفيات على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد على ملعب دور التربية بالجيزة.

وقال أحمد عباس مدير مبادرة بينا، إن المرحلة الثانية سيتم فيها مواجهة فرق القاهرة والجيزة، على أن يلعب المتأهلان إلى الدور نصف النهائى مع فريقى الموحدين وعبد الحليم محمود المتأهلان من المرحلة الأولى التى أقيمت بالإسكندرية.

وأشار عباس، إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الإثنين المقبل فى احتفالية كبيرة بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من لاعبى الكرة القدامى والفنانين.