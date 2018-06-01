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انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الفيوم لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:30 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الفيوم لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الصيانة انقطاع المياه - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قطع المياه عن شارع (الجون – بطل الإسلام – عدلي هيكل ) وضعف المياه عن باقي أنحاء مدينة الفيوم، وذلك غدا السبت من الساعة 6 صباحاً إلي الساعة 4 عصراً، نظرآ لوجود أعمال صيانة بشارع البوستة – خلف المدرسة التجريبية.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


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