اليوم السابع يقدم أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية

كتبت هند عادل

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة أقوى المراجعات النهائية فى مادة اللغة العربية "الجزء الأول" بفروع القراءة والبلاغة والأدب، من إعداد الأستاذ محمد شادى مستشار اللغة العربية والباحث بدار العلوم جامعة القاهرة.

أهم الأسئلة فى مادة اللغة العربية لطلاب المرحلة الثانوية:

أهم الأسئلة على القراءة

1- إرادة التغيير

- بم عرف الكاتب الإرادة ؟

- الإرادة هى نفسها العمل الذى يحقق الهدف و يزيل ما قد يحول دون تحقيقه شريطة أن يكون الهدف هو هدفك أنت

- يري الكاتب أن قول إرادة الفعل لا يزيد شيئاً علي قولك الإرادة (علل) .

- لان الإرادة لا تكون بغير فعل كما لا يكون الوالد والد بغير ولد و لا يكون اليمين بغير اليسار و لا يكون البعيد بغير القريب

- ما المقصود بالمتضايفات ؟ (وضح مع التمثيل )

- معني ( متضايفات) : أمور يكمل بعضها بعضاً كما لا يكون الوالد والد بغير ولد و لا يكون اليمين بغير اليسار و لا يكون البعيد بغير القريب و لا أعلي بغير الأدنى . كل هذه المتضايفات لا يتم المعني لأحدها بغير أن تضاف إلي شقها

- ما الدلالات التي نفهمها عندما نقول علي الإنسان (انه إنسان حي ) ؟

أنه ذو وحدة عضوية هادفة , و انه في سيرة أهدافه كائن عاقل مريد و انه في إرادته فاعل و انه في فعله متحرك و محرك و متغير و مغير

- كيف يري الفرد العلاقة بين الفرد و المجموع ؟

- يراها علاقة تضمن للفرد حريته و في نفس الوقت تضمن مشاركته للمجموع في رسم الأهداف

- ذكر الكاتب مثالين (دليلين ) يثبتان بأن لا تعارض بين حرية الفرد و عمله في جماعة وضحهما .

- الدليل الأول : قواعد لعبة الكرة أو الشطرنج فهناك قواعد مشتركة بين لاعبي الكرة او لاعبي الشطرنج لا يسمح لأحد اللاعبين بالخروج عليها و مع ذلك فكل لاعب كامل الحرية في أن يحرك الكرة أو قطعة الشطرنج حيث أراد في حدود قواعد اللعب

- الدليل الثاني : قواعد اللغة يلتزم بها كل كاتب بها أو قارئ لها فليس ن الحق الكاتب العربي أن ينصب فاعلاً أو أن يرفع مفعولاً به لكن هل يعني هذا حرمان الكاتب من حريته فيما يكتبه وفق تلك القواعد ؟

- عقد الكاتب مشابهة بين الكاتب الأديب و المواطن . وضح وجه الشبه

- وجه الشبه أن كليهما حرف في أسلوبه ملتزم بمبادئ المجموع فالكاتب حر فيما يقول ما دام قوله ملتزماً لطائفة من مبادئ اللغة و الفكر و هكذا قل في المواطن الفرد بالنسبة للمبادئ و الأهداف التي وضعها المجموع و كان هو احد أفراد ذلك المجموع فهو حر في طريقة سيره و أسلوب حياته علي أن تحيي مناشطة ملتزمة للمبادئ المقررة

- متي تطول بنا قائمة التغيير ؟ - إذا نحن أخذنا نعد التفصيلات الجزئية التي يراد تغييرها

-ما الذي يحدث إذا أنت غيرت ما لدي القوم من معايير وقيم ؟

- إذا غيرت ما لدي القوم من معايير و قيم تغير لهم بالتالي وجه الحياة بأسرها

- متي لا تكون إرادة التغيير قد نالت من حياتنا قدر أنملة ؟

- إذا نحن لم نوحد في أذهاننا توحيداً تاماً بين العام و لخاص و إذا لم ننقل مواضع الزهو

- ذكر الكاتب عائقين ورثناهما من التقاليد الاجتماعية . وضحهما

- العائق الأول : إننا أحرص ما نكون علي الملك الخاص و اشد ما نكون إهمالً للملك العام

- العائق الثاني : أننا لا نزال نعلي من مكانة الذين لا تسري عليهم القوانين سريانها علي الجماهير

- ما الذي تعنيه في أذهاننا كل من : (1) الأنا و النحن ؟ (ب) هو و هم ؟

(1) الأنا و النحن : لا تعنيان أكثر من الأسرة و حدودها

(ب) أما هو وهم : اللتان تمتدان لتشملا أبناء الوطن ً فلا تزالان في أوهامنا تدلان علي ما يشبه الأشباح التي لا يؤذيها التجويع و التعذيب

22- ما الدافع الذي يدفع صاحب المكانة الاجتماعية لأن يملأ داره و دور أقربائه لحماً و سكراً و زيتاً ؟

- الدافع هو اعتقاده انه يكون صاحب جاه - بحكم التقليد - إلا إذا كان في وسعه الإفلات من حكم القانون

2- نصيب العرب من الحضارة

- أين و متي نشأت الحضارة العربية ؟

- نشأت الحضارة العربية في الأقاليم المتوسطة بين الارات الثلاث منذ نَيّف و أربعين قرناً في زمن لا تعرف الآن بداءته علي وجه التحقيق

- كيف وُجد العرب قبل أن يُرف اسم العرب ؟

- وُجدوا حيث كانت الأمة العربية تُقيم أو تترحل بين شبة الجزيرة العربية و وادي النهرين و بادية الشام و مغاني النبط في شمال الحجاز , و لا تسمي باسمها الذي اشتهر علي الخصوص بعد ظهور الدعوة الإسلامية و لكنها هي الأمة العربية في صفاتها و سماتها و إن لم يكن لها اسم الحديث لأن الأسماء تولد عادة بعد مولد صاحبها بزمن يقصر أو يطول

- ما اصح اعتبار نلاحظه في النظر إلى حضارة العرب ؟ ولماذا ؟

- هو هذا الاعتبار الذي يعود بنا إلي الأصول العريقة منذ أقدم العهود التاريخية

- لأنه يميز لنا العرب بأصولهم و لغتهم و أمزجتهم و أطوارهم قيل أن يميزهم الاسم المصطلح عليه فيما بينهم و بين الأمم التي تجاورهم لان تاريخهم في الوجود اسبق من تاريخ المتكلمين عنهم بمختلف الأسماء

- علي أي اعتبار يتسع إمامنا أثر العرب في حضارة العالم ؟ و ما حدود هذا الاتساع ؟

- علي اعتبار الذي يعود بنا إلي الأصول العريقة منذ أقدم العهود التاريخية

- و هذا الاتساع يكاد يشمل الكرة الأرضية من جملة أطرافها المعمورة بغير استثناء

- ما الدليل علي أن أيام الأسبوع من وحي حضارة العرب ؟

- الدليل علي انه منذ أربعين قرناً أو يزيد قسمت العرب الأيام إلي أسابيع و قسمت الأسبوع الواحد علي مطالع الكواكب من الشمس إلي الزهرة إلي الكوكب السابع - زحل - أرفع الكواكب في المدار

- لم يحتاج العقاد لإثبات نصيب العرب من حضارة العالم إلي مراجع و أسانيد , فيم أثبته ؟

- أثبته بحركة أيدينا التي ترفع ورقة التقويم الذي يرجع الفضل في وضعه إلي العرب

- ذكر العقاد ظاهرة من الظواهر العجيبة في بقاء الحضارات ما هي ؟

- أن الأمم الغربية هي التي تحتفظ اليوم بأثر العرب في وضع التقويم الزمني و في تسمية أيام الأسبوع دون الأمم الشرقية

- ما الذي قلما يفهمه الأوروبيين في عصرنا ؟

- قلما يفهمون أنهم يرون أقوال العرب الاقدميين حين يسمون الربعاء بيوم عطارد و يسمون الخميس بيوم المشتري و يسمون الجمعة بيوم الزهرة و السبت بيوم زحل و يجعلونه نهاية المطاف

- ذكر العقاد نصيباً للحضارة العربية أوفي من نصيبها في وضع التقويم الزمني ما هو ؟ و متي حدث ؟

- هو دخولها في اللغات الأوروبية بكلمات معيشية , كالقميص والحرير الدمشقي و الحرير الموصلي و العود و النقارة و الربابة ... إلخ

- و كان هذا النصيب بعد ظهور الدعوة الإسلامية و هذا يدل علي اثر الإسلام في التغيير الحضاري للعرب

- الكلمات المعيشية تغني دلالتها علي اثر الحضارة العربية عن دلالة الشروح المطولة . علل

- لأنها تدل علي تغلغل الحضارة العربية في شئون المعيشة اليومية التي تلازم المرء في داره و موطن عمله كما تلازمه في جده ولهوه

- تكرر قول العقاد : (فكم بلغ من شيوع الحضارة العربية ) فلام تدل ؟

- يدل علي تغلغل الحضارة العربية في شئون المعيشة اليومية للقوم (الأوروبيين )

- شيوع الكلمات المعيشية يدل علي اثر العرب الواسع في حضارة العالم . علل

- لأنه يمتد إلي العالم و الجاهل , و إلي المدرسة و البيت و إلي ضرورات الكساء و الغذاء و أفانين اللهو و اللعب و ليس وراء ذلك من أمد تنتهي أشواط الحضارة إليه

- ما معني قوله ( وليس وراء ذلك من أمد تنتهي أشواط الحضارة إليه ) ؟

- أي ليس هناك تأثير حضاري اقوي من ذلك التأثير اللغوي

- الحروف والأرقام القليلة تغني غناء الإسفار و الشروح في إثبات فضل العرب الحضاري . علل

- لان الأبجدية برسومها منقولة من الأمم التي اشتهرت بين القوم بأنهم الأرقام العربية و لا سيما رقم (الصفر) الذي تذللت به صعوبات الرياضة القديمة جميعاً

- ما اثر العرب الرياضي علي حضارة العالم ؟

- أثرهم الرياضي يتمثل في أن الأبجدية برسومها منقولة اليالمم التي اشتهرت بين القوم باسم الأرقام العربية , و لا سيما رقم (الصفر) التي تذللت به صعوبات الرياضة القديمة جميعاً

- عند حديثه عن الأبجدية تحدث العقاد أموراً لا خلاف عليها بين الباحثين . ما هي ؟

أ- علي الحروف بأوائل الأبجدية إلي حجر (سيناء) المشهور

ب- أو علي سريان الأبجدية إلي بلاد النبط في الشمال و بلاد اليمن في الجنوب ثم سريانها إلي أمم الشرق والغرب من هذين الطريقين

ج- أن الأمر الذي لا شبه فيه أن الــ CD AB, هي أبجدية بعينها , و ان الجيم في الأبجدية مخطوطة علي شكل رقبة الجمل و هو علي هذه الرقعة من الأرض حيوان أصيل في البادية العربية

- لماذا خصّ العقاد حرف الجيم بالذكر عند حديثه عن أصل الأبجدية ؟

- لان رسم الجيم منتزع من البيئة العربية و يعكس اثر العرب الحضاري في الأبجدية حيث إن الجيم في الأبجدية مخطوطة علي شكل رقبة الجمل و هو علي هذه الرقعة من الأرض حيوان أصيل في البادية العربية

- ذكر العقاد طريقين لسريان الأبجدية العربية إلي أمم الشرق و الغرب . ما هما ؟

- طريق بلاد النبط في الشمال و طريق بلاد اليمن في الجنوب

- اكتفي العقاد بذكر دليلين علي السبق الحضاري للعرب في مجال الطبي . وضحهما

- الدليل الأول : أن جامعة (لوفان) لم تعرف إلي القرن السابع عشر مرجعاً للطب و العقاقير أو في من كتب الرازي و ابن سينا و ابن الهيثم . و الدليل الثاني : أن أطباء العرب صححوا آراء بقراط و جالينوس في التشريح ووظائف الأعضاء

- ذكر العقاد ثلاثة أدلة علي السبق الحضاري للعرب في مجال الكيمياء . وضحها

أ- أن القلويات كلها معروفة باسمها العربي إلي اليوم ج- و أن ملح البارود من تحضيرات تلميذ العرب روجرز باكون

ب- و إن أهم الحوامض - و هو ماء الفضة - لم يوصف في كتاب غربي قبل كتاب جابر بن حيان

- يسبق إلي الخاطر أن الأدب الأوروبي لا يتسع للاقتباس من الحضارة العربية . علل

- بسبب اختلاف اللغة و اختلاف قواعدها من اساسها بين الشعبة الآرية و الشعبة السامية من اللغات

- ما اثر الأدب العربي علي الادب الأوروبي ؟

- يظهر أثره في اننا لا نقرأ بوكاشييو الايطالي في (صباحاته العاشرة ) و لا سرفانتيو الاسباني في (دون كيشوت) و لا شكسبير الانجليزي في رواية (العبرة بالخواتيم) و لا دانتي الايطالي قي ( القصة الإلهية) إلا تبين لنا علي التحقيق انهم مدينون لقصص ألف ليلة و كتب محيي الدين ابن عربي و حكاية ابن الطفيل

- ما هدف العقاد من عرضه الموجز هذا عن نصيب العرب من حضارة العالم ؟

- هدفه أن يلم في إلمامه إنصاف بالمكان الرفيع الذي تتبوؤه حضارة العرب بين ارقي الحضارات الإنسانية في تاريخيها القديم أو الحديث

- ما معني أن حضارة العرب توسطت الحضارات زماناً و مكاناً ؟ و ما اثر هذا التوسط ؟

- معني المنزلة الوسطي : أن هذه الحضارات قامت متوسطة في مكانها بين الشرق والغرب متوسطة في زمانها بين حضارات القرون الأولي و حضارة القرون الحديثة من أواسط القرن التاسع عشر إلي الآن

- الأثر : أنها استطاعت بتوسطها في المكان أن تنقل من الشرق إلي الغرب و أن تعرف العالم بما كان محجماً وراء السدود و المسافات من حضارات الفرس و الهند و الصين

3- من درس :أبو الريحان البيروني

- اذكر بعض أقوال المستشرقين في البيروني ؟

أ- قال أحد المستشرقين (إنه اكبر عقلية علمية في التاريخ , و انه من أضخم العقول التي ظهرت في العالم , و انه أعظم علماء عصره )

ب- قال مايرهوف : ( إن اسم البيروني ابرز اسم في موكب العلماء الكبار و اسعي الأفق الذين تزدان بهم الحضارة العلمية الإسلامية )

ج- قال عنه إيريوبوب : ( في أي قائمة تحوي أسماء أكابر العلماء يجب أن يكون للبيروني مكانه الرفيع )

- ما موقف المؤرخين الأجانب من العلماء العرب ؟ و لماذا ؟

- قلة منهم أنصفت العلماء العرب أما الأغلبية الساحقة فلم تعترف لهم بأي فضل بسبب الحقد و التعصب

- ما الذي جعل للأمة العربية مركزاً قيادياً في العلم ؟

- لأنها نهلت من العلم الإغريقي و ترجمت الكتب الإغريقية و الفارسية و الهندية و السريانية و هذا دليل علي أنها بلغت من التقدم العلمي و الحضاري ما يؤهلها لاستيعاب هذا العلم و جعل لها مركزاً قيادياً في العلم

- البيروني ثالث الثلاثة الذي يزدهي بهم العلم في كل عصر فمن هم؟ ومتى ظهروا؟

الثلاثة :ابن سينا و ابن الهيثم و البيروني و قد ظهروا في الفترة الممتدة من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن الخامس

- أين ولد البيروني ؟ ومتى ؟ - ولد بضاحية من ضواحي خوارزم سنة 362هـ

- ما المجالات التي ألّف فيها البيروني ؟ - العلوم الطبيعية والرياضية و التاريخ و الجغرافيا و الفلك و الرياضيات و المثلثات

-متى زار البيروني الهند ؟ وكم سنة قضاها فيها ؟ - زار البيروني الهند في حداثته و امضي بها أربعين عاماُ

- للبيروني كتاب عن الهند فما هو ؟ و ما رأي النقاد فيه ؟

- كتاب ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ) و لقد أجمع النقاد علي أنه متخير المراجع لاستطلاع أخبار الشعوب الشرقية 9- ماذا اهدي البيروني للسلطان المسعودي ؟- أهداه رسالة في علم الفلك عنوانها ( القانون المسعودي في الهيئة و النجوم )

- يروي أن المسعودي أراد مكافأة البيروني فبم كافأه؟ و ما موقف البيروني من ذلك؟

- يروي أن السلطان أراد أن يكافئه فأرسل إليه ثلاث جمال تنوء بأحمالها من نقود الفضة فردها البيروني قائلاً : إنه إنما يخدم العلم للعلم

- أذكر بعض مؤلفات البيروني ؟

أ- رسالة عنوانها (التفهيم لأوائل صناعة التنجيم ) ب- كتاب في المادة الطبية بعنوان ( كتاب الصيدلة)

ج- كتاب في الجواهر عنوانه ( الجماهر في معرفة الجواهر ) د- رسالة في المعادن

- كيف أفاد البيروني من رحلة الهند ؟ - بأن درس العلوم اليونانية كما حذف العلوم الهندية

- ما الدليل علي أن البيروني عبقرية نادرة المثال ؟- الدليل انه تميز في فنون كثيرة متباينة غاية التباين

- بم شهد العلماء أمعاصرون لنا للبيروني ؟

- بأنه عبقرية نادرة المثال فهو في التاريخ مؤرخ محقق مدقق واسع الاطلاع و في الجيولوجيا جيولوجي ممتاز و في الفلك فلكي ممتاز و في الرياضيات رياضي ممتاز

- حصرت مؤلفات البيروني فما عددها ؟ و بأي لغة كتب معظم مؤلفاته؟

- بلغت مائة و ثمانين كتاباً و رسالة و معظم مؤلفاته باللغة العربية

- عن أي شئ تتكلم رسالة البيروني في لأبعاد و الجرام ؟

- عن مساحة الأرض و بعد القمر من الأرض و مقدار جرم القمر من جرم الأرض و قطر الشمس و مقدار ظل القمر ثم أبعاد و إحجام عطارد و الزهرة و المشتري و المريخ

- ما الصفات التي تميز بها البيروني ؟

- تميز بالصفات الأساسية التي تخلق العالم و تميزه من عبقرية هذه إلي ذكاء نادر متوقد مع صبر و مصابرة و مثابرة و جلد علي العمل و دقة في الملاحظة و براعة في الاستقراء مع زهد في المال و السلطة و علو عن الصغائر

- حظي البيروني علي تكريم من بعض الجهات ؟

أ- أصدرت أكاديمية العلوم السوفيتية سنة 1951 م مجلداً تذكارياً بعنوان (البيروني) بمناسبة مرور ألف سنة هجرية علي مولده

ب- صدر في الهند مجلد تذكاري عن البيروني 1951 م يحوي عشرات البحوث و المقالات عنه احتفالاً بذكراه و اعترافاً بفضله علي العلم 19- ماذا تعلمت من هذا الدرس ؟ أ- البيروني عبقرية نادرة في تاريخ العلم ب- الحقد و التعصب يوصل للحكم الغلط

ج- فضل العلماء العرب علي العالم د- الاطلاع علي ثقافات الأمم الأخرى

هــ - الجد و الاجتهاد في طلب العلم و - دقة الملاحظة و الترفع عن الصغائر

4- القدس عربية

س: ما أهم مسميات القدس؟ القدس أو أورشليم أو دار السلام أو مدينة العدل أو يبوس أو إيلياء.

س: لماذا تعتبر القدس زهرة المدائن؟

لأنها مجتلى عين موسى ، ومهوى قلب عيسى ، ومسرى ومعراج خاتم الأنبياء محمد (ص) وهى قدس الأديان الثلاثة وقبلة الإسلام الأولى ومعبد الشرق والغرب وأروع مدن العرب ، ورمز وحدة دين الله فهى درة متألقة فى تاريخ العرب والمسلمين ولذلك فهى وما زالت زهرة المدائن.

س: ما أهم محاولات اليهود لتزيف حقيقة القـدس؟

لقد نشر اليهود الأكاذيب وزيفوا الحقائق وحاولوا إقناع العالم كذبا بأنهم الذين شيدوا القدس ولذلك أقاموا مؤتمرات واحتفالات ضخمة فى الآونة الأخيرة بمناسبة مرور ثلاثة آلاف عام على إنشائهم ولذلك فكل المصادر التاريخية والأثرية القديمة تؤكد كذبهم وكلامهم الباطل.

اثبت أن القدس عربية لحما ودما..

تؤكد المصادر التاريخية أن أول من أنشأها العرب الكنعانيون منذ أربعة آلاف سنة وكانت تعرف باسم (أور سالم) أى (مدينة السلام) وقد جاء إليها الكنعانيون من شبه الجزيرة فى (4000) سنة قبل الميلاد....وللعلم...فإن كلمة كنعان تعنى خشونة الأرض ومن ثم صلابة أهلها وقوتهم ، وتفرع عن الكنعانية بطون عدة من عموريين ويبوسيين وآراميين وفينيقيين وغيرهم.

ماذا تعرف عن العهدة العمرية ؟

هى العهود والمواثيق التى أعطاها سيدنا عمر لغير المسلمين...حيث يحكى أن سيدنا عمر بن الخطاب وصل إلى بيت المقدس ، فقابل البطريق (صفرونيوس) فوق جبل الزيتون وأملى عهده المشهور بالعهدة العمرية إذ أعطى الخليفة عمر أهل إيلياء ( القدس ) أمانا لأنفسهم فى أموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، فلا تسكن ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم حيث قال (ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود).

- كيف تدلل على تسامح الإسلام وعظمته واحترامه لأهل الرسالات الأخرى ؟

يحكى أن الخليفة عمر قد زار كنيسة القيامة، وحان وقت صلاة الظهر، فأشار عليه البطريق (صفرونيوس) بأن يصلى مكانه، ولكن الخليفة عمر رفض أن يصلى داخل الكنيسة

- إن رحلات الحجاج المسيحيين لم تتوقف لقرون طويلة حتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى.

- علل : رفض الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلى داخل الكنيسة

حتى لا يتخذها المسلمون من بعده مسجداً. وصلى الخليفة خارج الكنيسة بل وزار الصخرة المقدسة وأمر أن يقام فوقها مسجد ، فشرع المسلمون فى إقامة مسجد من الخشب.

- لماذا أصبح العنصر العربى هو العنصر الغالب فى القدس؟

بسبب توافد القبائل العربية إلى الشام ، حيث دخلت هذه القبائل فى التكوين الاجتماعى للمدن القديمة مثل دمشق وحلب والقدس.

- ما دور الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد فى بناء المسجد الأقصى؟

بعد قيام الدولة الأموية أمر الخليفة عبد الملك ببناء المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وجمع أمهر المهندسين والبنائين من أنحاء الدولة الإسلامية، بل وخصص لبناء مسجد القبة والمسجد الأقصى خراج مصر سبع سنوات متتالية، وعندما توفى الخليفة عبد الملك سنة 86هـ/ 705م جاء بعده ابنه الوليد بن عبد الملك فاستكمل بعض الإضافات للمسجد الأقصى، حيث جاء بناؤه فى غاية الروعة ، فبلغ طوله ثمانين مترا

وعرضه خمسة وخمسين مترا ويقام على ثلاثة وخمسين عموداً من الرخام وتسع وأربعين سارية مربعة مبنية من الحجر القدسى الجميل، وكان له خمسون بابا وسبعة محاريب.

- متى تم إحياء فريضة الجهاد ؟ولماذا ؟

عندما بدا الخطر الصليبي يهدد المسلمين وذلك للقضاء على خطر الصليبي فى الشام ولإعادة الوحدة العربية

- اراد نور الدين محمود احياء الجهاد والانتصار على الصليبيين وضح ماذا فعل ؟

راي أن الجهاد لن يتم إلا بتوحيد الجبهة الإسلامية والقضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية وإعادة مصر للخلافة العباسية السنية وحتى يتم وضع الصليبيين بين شقى الرحى : الشام ومصر

- كيف أصبح صلاح الدين المتحكم فى حلقة القدس الإسلامية؟

حينما انتصر على الصليبيين فى الرابع من يوليو 1187م وتم فتح المدن الصليبية.

- لماذا اتجه صلاح الدين إلى عكا والمدن الساحلية قبل تحرير القدس؟

حتى يحرم الصليبيين من قواعدهم البحرية ويفقدوا اتصالهم بإخوانهم الأوربيين.

- متى دخل صلاح الدين المسجد الأقصى ؟ وماذا فعل ؟

فى يوم الجمعة الرابع من شعبان 583هـ التاسع من أكتوبر 1187م صلى فى قبة الصخرة وشكر الله على نصره وتوفيه.

- من صاحب أول خطبة للجمعة بعد فتح المسجد الأقصى؟ وماذا تضمنت خطبته؟

صاحب أول خطبة هو القاضى محى الدين بن زكى تضمنت الحديث عن مكانة القدس عند المسلمين ومكانة الجند الذين فتحوها

- لماذا قضى صلاح الدين الأيوبى على الخلافة الفاطمية الشيعية؟

ليسهل له الانتصار على الصليبيين والقضاء عليهم فى ظل مذهب أهل السنة والجماعة، الذى يرفض الخضوع والإذلال لأعداء الإسلام ويؤمن بالجهاد سبيلا لتحرير البلاد، وإسعاد العباد.

قيم انسانية

س : رفع الإسلام من شأن الفرد اجتماعياً وعقلياً وروحياً . وضح ذلك

1 ) اجتماعياً : هيأ له حياة اجتماعية عادلة تقوم على الخير والبر والتعاون.

2 ) عقلياً : دعاه إلى استخدام عقله فى معرفة قوانين الطبيعة كما دعاه إلى تسخيرها لمنفعته .

3 ) روحياً : حرره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية وأسقط عن كاهله نير الخرافات .

س: ما مظا هر تكريم الله للإنسان ؟

1 - فضله على سائر المخلوقات والدليل على ذلك . 3- وهبه العقل

2- خلقه فى أحسن تقويم ، وسواه وعدَله وركّبه فى أروع صوره . 4 - جعله خليفة فى الأرض

س : شرع الإسلام العتق وحرم الرق . فكيف تحقق ذلك ؟

1 ) دعا إلى تحرير العبيد من ذل الرق ورغب فى ذلك ترغيباً واسعاً وقد جعل هذا التحرير تكفيراً للذنوب مهما كبرت .

2 ) كما أعطى للعبد الحق الكامل فى أن يكاتب مولاه ،.

3 ) وقد حرم الإسلام بيع الأمة إذا استولدها مولاها ، حتى إذا مات ردت إليها حريتها ، وكانوا فى الجاهلية يسترقون أبنائهم من الإماء ، فأزال ذلك الإسلام وجعلهم أحراراً كآبائهم .

س : يحترم الإسلام حق الإنسان في العقيدة التي يعتنقها فما أدلة ذلك ؟

1 ) قول الله تعالى  لا إكراه فى الدين  فالناس لا يكرهون على الدخول فى الإسلام 2 ) قول الله تبارك وتعالى :  ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً .

س: متى يجوز القتال في الإسلام ؟ ومتي امتشق النبي الحسام

للدفاع عن دين الله لا للعدوان ، فقد اضطر الرسول (ص) إلى امتشاق الحسام لهذا الغرض

س : كان عهد النبي  لنصارى نجران إماماً لكل ما ولاه من عهود . وضح ذلك

لقد مضى الخلفاء الراشدون من بعده يقتدون به فى معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر بهم والعطف عليهم . ومن خير ما يصور هذه الروح عهد عمر بن الخطاب لأهل بينت المقدس فقد جاء فيه أنه أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم " وكان هذا العهد إماماً لكل العهود التي عقدت مع نصارى الشام وغيرهم .

س : دلل على دعوة الإسلام للسلام ؟ أو الإسلام دين سلام للبشرية

1 ) دعا طويلاً إلى السلم والسلام . 2 ) لا تعجب إذا كانت تحية الإسلام هي ( السلام عليكم ) .

س: دلل على معاملة الإسلام للأمم المغلوبة في الحرب والسلم يؤكد سماحته.

1 ) في الحرب قد أوجب الرسول  على المسلمين فى حروبهم أن لا يقتلوا شيخاً ولا طفلاً ولا امرأة

2 ) في السلم عهده لنصارى نجران من أروع الأمثلة على حسن المعاملة لأهل الذمة ، فقد أمر أن لا تمس كنائسهم ومعابدهم وأن تترك لهم الحرية فى ممارسة عبادتهم .

س : ما الذي فتح الشام ومصر والأندلس وخراسان والهند أمام المسلمين ؟

تعاليم الإسلام السمحة لا السيف ، وقد كفل للناس لا لأتباعه وحدهم ، بل لكل من عاشوا فى ظلاله مسلمين وغير مسلمين وكأنه أراد وحده النوع الإنساني ، وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام .

س : ما معنى المكاتبة ؟ ولماذا أعطى الإسلام العبد حقه أن يكاتب مولاه ؟

المكاتبة أن يكتب العبد عهداً على نفسه بينه وبين سيده أن يدفع له مبلغاً من المال نظير عتقه فإذا وفى ما عليه كان له الحق فى أن يملك حريته . وقد أعطى الإسلام العبد هذا الحق كوسيلة للقضاء على العبودية وتيسيراً على العبد الذي يرغب فى نيل حريته

ب ـ ضرب الإسلام أروع مثل للتسامح الديني . أيد ذلك بألامثلة في التسامح الديني في الإسلام.

س:قد وسع الإسلاام حقوق الإنسان واحترامها في الدين ، إذ نصت الآية الكريمة على أن (لا إكراه في الدين) فالناس لا يكرهون على الدخول في الإسلام، بل يتركون أحرارا وما اختاروا لأنفسهم

جـ ـ( الإسلام دين سلام ) الام يهدف ؟ وما القوانين التي وضعها في سبيل ذلك ؟

س:ـ القوانين التي تحكم معاملة الأمم المغلوبة في السلم والحرب. فقد أوجب رسول الله على المسلمين في حروبهم الا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة.

س:ـ عهد الرسول لنصارى نجران من أروع الأمثلة على حسن المعاملة لأهل الذمة، فقد أمر ألا تمس كنائسهم ومعابدهم، وأن تترك لهم الحرية في ممارسة عباداتهم.

وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم على ما أوجبه في معاملة الذميين مععاملة تقوم على البر والعطف عليهم

ـ ومن خير الأمثلة التي تصور هذه الروح عهد عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس ، فقد جاء فيه انه : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، لا تسكن ولا تهدم ولا ينقص منها شئ.

نماذج اسئلة البلاغة

- علل استخدام الشاعر الأسلوبين الخبرى والإنشائى للتعبير عن أفكاره؟

استخدم الشاعر الأسلوب الخبرى:للتقرير والتوكيد على أن ما يقول حقائق لا تقبل الشك.واستخدام الأسلوب الإنشائى: لإثارة الذهن والتشويق وجذب الإنتباه، وجمع بينهما لتقرير الفكرة وتأكيدها، مع إثارة الذهن وجذب الانتباه،

- استخرج أسلوباً مؤكداً، وبين وسيلته، وقيمته الفنية:-

- نستخرج جملة فيها: إن، قد، لقد، أسلوب القسم، المفعول المطلق نون التوكيد، أسلوب قصر، حرف جر زائد، التوكيد اللفظى، التوكيد المعنوى (نفس، عين، جميع، كل، كلا، كلتا + الضمير). قيمته: عطى الكلام قوة ويزيد من قدرته على الإقناع والتأثير.

- بم توحى كلمة ( - ) ؟ أو ماذا أفاد قوله ( - ) ؟ أو ما القيمة التعبيرية لـ ( - ) ؟

الإجابة على هذا السؤال: تكون بشرح المعنى وبيان ما يدل عليه.

- استخرج لوناً بيانياً/ صورة بيانية/ صورة بلاغية/ جميلة/ صورة شعرية/ صورة خيالية.

- أو مانوع الصورة في ( ..................)

الاجابة تكون بتحديد تشبيه/ استعارة (مكنية أو تصريحية) كناية/ مجاز مرسل.

ـ مزج الشاعر بين أفكاره ووجدانه ؛ فجاءت الألفاظ دليلا على ذلك وضح؟

ان من سمات الشعر الجيد ان يمتزج الفر بالوجدان لان الوجدان يعطي التجربه حيوية وذاتية والفكر يعطي التجربة دقة ويمنع انسياب العاطفة والشاعر الجيد يفكر بعقله ويشعر بعاطفته وعاطفة اشاعر واضحه فهي ........ وجاءت الافكار معبره عن هذه العاطفة حيث يقول .......... اما الالفاظ جاءت ملائمة ودالة على العاطفة حيث اختار الشاعر الفاظ مثل .....

ـ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر ؟ وما أثرها على الألفاظ ؟

عاطفة ....... وجاءت الالفاظ وليدة العاطفة ودالة عليها ويظهر ذلك من خلال استخدامه كلمات مثل (..........)

ـ رسم الشاعر لوحة فنية عبر عنها بفكره ولونها بوجدانه .وضح ذلك

رسم الشاعر لوحة فنية تتمثل في ( الشاعر و ..... ) واجزاء هذه اللوحة 1- صوت نمعه في كلمات مثل ....

– حركة نحسها في كلمات مثل ............. 3 – لون نراه في كلمات مثل .......

ـ ما نصيب الوحدة العضوية (الوحدة الفنية) في الأبيات

اذا تحققت نقول : تحققت الوحدة العضوية في 1 – وحدة الموضوع : حيث ان الابيات دارت حول موضوع واحد هو ........

2 – وحده الجو النفسي حيث سيطر على الشاعر شعور ........ 3- جودة الافكار وانسجامها وتسلسلها ......

ـ علل : استخدام الشاعر للفعل (ماضي) ، ( مضارع)

الماضي للتوكيد والمضارع للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة

12ـ استخرج من الأبيات (خيالا جزئيا وبين الغرض منه ـ لونا بيانيا صورة ..........

ابحث عن تشبيه او استعارة او كناية او مجاز

- محسنا بديعيا ؟ ابحث عن ( تصريع – طباق - جناس ........................

ما مصادر الموسيقى ؟ وما اثرها ؟

الموسيقى 1- خارجية وتتمثل في الشعر في المحسنات مثل (التصريع ، الوزن والقافية ، حسن التقسيم ، الجناس )

2- داخلية وتنبع من تلاؤم الفاظ الشاعر مع وجدانه وفكره وانسجامها مع التصوير

أما النثر : تتمثل الموسيقى في ( الإزدواج ، السجع ، الجناس ....)

وسر استخدام الموسيقى : احداث جرسا موسيقيا يؤثر في السامع والقارئ ويجذب الانتباه

أهم الأسئلة على الأدب

المدرسة الكيلاسيكية

س 1: من تلاميذ البارودي من سار على نهجه ( مشافهة – مراسلة – قراءة ) اذكر امثلة لذلك

بالمشافهة : سار على نهج البارودي (حافظ ابراهيم – احمد شوقي – عبد المحسن الكاظمي – بالممارسة : سار على نهج البارودي ( شكيب ارسلان )بالقراءة : ما نشر من شعره في كتاب ( الوسيلة الادبية ) الذي الفه الاستاذ حسين المرصفي

س2- ما أهم خصائص مدرسة الإحياء والبعث ؟

1- انهم لم يتخلوا عن القديم في شعرهم فهم يبداون احيانا بالغزل مثل قول حافظ مادحا البارودي :

2- ثم ينتقلون الى غرضهم الاساسي او يصفون الاطلال وذلك سيرا على عادة القدماء كما قال شوقي :

3- كما طغى على شعرهم المناسبات وذلك بسبب انشغالهم بقضايا العصر

4- تعدد الأغراض داخل القصيدة الواحدة 5- البيت وحدة بناء القصيدة وهذا يؤدي إلى تفككها.

س3- ما العوامل التي ساعدت تلاميذ البارودي على تطوير اتجاهه؟

اتصالهم بالفكر والثقافة العربية والغربيةلانهم اختلطوا بالاجانب وعرفوا لغاتهم وقراءتهم المترجمات

2 - النضال الوطني والوعي بتراث الاجداد 3- إيمانهم بقضايا العصر والجامعة الإسلامية.

4-مواقفهم من القصر الحاكم والإصلاح وجوانب الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحرية الصحافة

س4- ما أهم تجديدات تلاميذ البارودي؟

1) واءموا بين اتجاهين : 1- الاخذ من التراث 2- الالتفات الى ثقافة العصر

2) عالجوا مشكلات مجتمعهم وما يتصل للشئون الخارجية للعالم الاسلامي

3) التعبير عن روح العصر 0 اجتماعيا ، وثقافيا ، وفكريا ، واخلاقيا )

4) الاهتمام بالناحية البيانية وحلاوة الموسيقى.وجمال الصياغة وروعة البيان

5) مزج لغة التراث بثقافة العصر للاقتراب من القراء الجماهير. و الميل للسهولة والوضوح متأثرين بالصحافة.

الاتجاه لفنون جديدة كالشعر المسرحي والملحمي و التجديد في الأغراض كالشعر السياسي والدستور وتعليم المرأة والصحافة.

س5- ما العوامل التي توافرت لأحمد شوقي؟

ثقافاته المتعددة العربية والتركية والفرنسية. 2- طلاعه على الأدب الفرنسي والمسارح الأوروبية ومعايشته لشعراء الغرب.

1- اطلاعه على مظاهر التجديد في الشعر الفرنسي عند أعلامه أمثال: (فيكتور هيجو/ لامرتين/ دي موسيه) وتأثره

س6- ما أهم مظاهر التجديد عند أحمد شوقي:

1 - عدل عن المدح إلى التاريخ: همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء

2 - حديثه عن المخترعات الحديثة كالطائرة والقطار والغواصة يقول:

مركب لو سلف الدهر به كان إحدى معجزات القدماء (الطائرة)

3 - أول من أدخل الشعر المسرحي فألف (علي بك الكبير4 - الاتجاه الإسلامي كما في قصائده: (ولد الهدى) و (نهج البردة).

س7 - من أول من أدخل الشعر الملحمي ؟

أحمد محرم له الفضل في إدخال الشعر الملحمي إلى الأدب العربي عندما ألف (الإلياذة الإسلامية).

س8 - ما دور أحمد شوقى فى مدرسة ( الإحياء والبعث ) ؟

جـ : أعرض عن المديح إلى التاريخ – اتجه فى شعره اتجاهاً إسلامياً – اتجه إلى المخترعات الحديثة – ألف مسرحيات متعددة .

س9 - ما دور أحمد محرم فى التطوير ؟ طوع الشعر العربى للقصص الإسلامى ( مجد الإسلام ) أو الإلياذة الإسلامية

س10: ما أثر النضال الوطنى في تلاميذ البارودى ؟

ج: رسخ النضال الوطني الوعي بتراث الأجداد ولذلك تحمسوا لفكرة الجامعة الاسلامية ضد الاحتلال وحث الشعب علي الثورة

س11- كان لهم موقف من القصر الحاكم وجوانب الاصلاح - إنشاء الجامعة الاسلامية والمصريه 1907م - دعوة قاسم أمين إلي تحرير المرأة

س12 : ما موقف تلاميذ البارودى من مشكلات مجتمعهم ؟

ج : عبروا عن هذه المشكلات فواجهوا الاستعمار فكان لهم مواقف من القصر الحاكم

س13 : علل : يعد شوقى رائد المسرح العربى . ج : لأنه أول من كتب المسرحية منذ مسرحيته الأولى ( على بك الكبير

س14- قارن بين مفاهيم البعث والاحياء والتطور

- البعث : هو أن يعود الشعر - الأحياء : هو أن يظل الشعر موجوداً قوياً منافساً ومعبراً عما في الحياة

- التطور : أن الشعر يعبر عن روح العصر ومشكلات العصر ويلائم الحياة

المدرسة الرومانسية

1- علام يقوم الاتجاه الوجداني؟

1- يقوم على اكتشاف الفرد ذاته والعمل على النهوض بها

2- كما يقوم على اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي وتطلعه إلى المثل الإنسانية

2- مر الاتجاه الوجداني بعدة مراحل وضح ذلك

بدأ 1- يحاكي الرومانتيكية الغربية مع حركة الإحياء ، 2- نما مع حركات التجديد التي كان مطران رائدها

3- ازدهر على يد رواد مدرسة الديوان و أبولو و المهاجر ، 4- تراجع بعد الحرب العالمية الثانية أمام تيار الواقعية الجديدة

3-موقف شعراء الاتجاه الوجداني من الشعر القديم

1- الخروج من اسر الأنماط الشعرية القديمة 2- ابتكار صيغة شعرية حديثة يمتزج فيها التراث بالعصرية

2- تكتسب فيها الألفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة عل الإيحاء 3- تقوم الصورة الشعرية فيها على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الجديدة في الأدب والفن والموسيقى واللغة، تنطلق الصورة الفنية من الوجدان

4-كان لمطران مآخذ على من سبقوه وضح

1- الانصراف على النفس وما يشغلها من أحاسيس 2- الاهتمام بالمناسبات والمجامالات على حساب المعنى والفكر والوجدان ،

3- عدم الاهتمام بالوحدة الفنية في الشعر؛ حيث كانت القصيدة وحدات مبعثرة لا نسق لها ولا نظام

5--أسباب اتجاه الشعراء للرومانسية؟ وفيم تمثل جهدهم ؟

جاء جيل من الشعراء الرومانسيين رأوا : إن الشعر العربي رغم إحيائه 1- يقلد القدماء ويحاكيهم.

2- وشعراء الكلاسيكية منشغلون بشعر المناسبات والمجاملات. 4- و لا يعبرون عن أنفسهم وأحاسيسهم

3- ولا يهتمون بالوحدة العضوية. فاتجه هؤلاء الرواد إلى الرومانسية لتحقيق ما فات شعراء الكلاسيكية في رأيهم،

وتمثل هذا الجهد في : مدرسة مطران الفرنسي وأصحاب الديوان وأبوللو والمهجر المتأثرين بالإنجليز.

6-علل: تراجع الاتجاه الوجداني أمام الاتجاه الواقعي ؟

1- بسب عدم ملائمة هذا الاتجاه للواقع وخصوصا بعد الحرب العالمية 2- قوة الاتجاه الواقعي الجديد

7-اذكر دور مطران في تجديد القصيدة العربية

1) القصيدة صارت تعبيرا عن تجربة ذاتية صادقة مؤثرة في الغير.

2) الاهتمام بالوحدة العضوية بدلاً من وحدة البيت قديماً. والاعتماد على الخيال والتصوير في توضيح الفكرة.

3) الاهتمام بحيوية الألفاظ وفصاحتها مع سهولتها والبعد عن الغرابة. والحرص على وحدة الوزن والقافية.

8-علل :يعد مطران رائد الرومانسية في الوطن العربي ؟

*لأنه أول من دعا لهذا الاتجاه وذلك عند استقراره بمصر 1892. فبدأ مطران في نشر مقالاته وأشعاره وشرح مبادئه.

9-ما أهم آراء مطران التي دعا إليها ؟*النظر إلى القصيدة كوحدة واحدة لا كأبيات متفرقة.

12- : كيف كان مطران خطوة انتقالية بين الكلاسيكية والرومانسية ؟

جـ ) أخذ من الكلاسيكية : وحدة الوزن والقافية وجودة الصياغة اللفظية .

أخذ من الرومانسية : الوحدة العضوية. والاعتماد على الخيال .والألفاظ السهلة .والتجربة الذاتية .

15 : ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة ديوانه ؟

ج : 1- أنه شعر عصرى وفخره أنه عصر . وله على سابق الشعر مزية زمانه – ليس ناظمه بعيدة –

لا تحمله ضرورات الوزن والقافية على غير قصده – يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح –

لا ينظر قائله لجمال البيت المفرد بل ينظر لجمال البيت ذاته وفى موضعه وإلى جمال القصيدة في تركيبها وفى ترتيبها وفى تناسق معانيها .16- علل: مطران رائد التجديد في الشعر العربي

ج/1ـ لأنه أكد في دعوته أهمية النظر إلى القصيدة في جملتها لا في أبياتها منفردة وذلك في ترتيبها وتناسق معانيها

2ـأنه أول من دعا إلى غلبة العاطفة واختيار الألفاظ السهلة والتخلص من القديم

مدرسة الديوان

س: ما الظروف التى أدت إلى نشأة مدرسة الديوان؟

1- الهروب من عالم الواقع المؤلم إلى الأحلام والأوهام.

2- الأزمة التى فرضها الاستعمار على الشباب العرب من جهل وفوضى. ومحاولته تحطيم الشخصية الإسلامية وامال الشباب

3- اللجوء للطبيعة يبثونها آمالهم الضائعة. 4 - التأثر بمذهب خليل مطران والرومانسية الإنجليزية.

5- التعبير عن الذات والبحث عن القيم والمثل العليا.

س: ما أهم عيوب الكلاسيكية كما يراها أصحاب الديوان؟

عدم مراعاة الوحدة العضوية وتعدد الأغراض وتفكك القصيدة.و الاهتمام بقشور الأشياء وظواهرها.واهتمامهم بشعر المناسبات والمجاملات و النظر للخلف والتأثر بالقدماءو عدم وضوح شخصياتهم فى شعرهم.والمبالغة فى المعانى والصور والتكلف فى المحسنات وطغيان الجانب البيانى على الفكرة والمضمون.

س- علل لم ينج شعراء الديوان من هذه المآخذ ؟

لأن الكلاسيكية فى بعض جوانبها تمثل التراث وعلى سبيل المثال:

نظم العقاد وكتب فى المدح والرثاء، وكثرت الصور المتأثرة بالقديم فى شعرهم ولكنه علل ذلك بالصدق والعفوية وعدم التكلف ؛وهذا دليل على أنه لا يستطيع الجديد أن يتخلص من القديم.

س: ما أوجه التشابه بين شعراء مدرسة الديوان ومذهب خليل مطران؟

1- الاتجاه إلى الذات الإنسانية. 2- التحليق فى سماء الخيال.

س- ما مفهوم الشعر عند الديوانيين ؟ هو تعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات.

س:: ما أهم خصائص مدرسة الديوان؟

- مفهوم الشعر عندهم تعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات.

- غلبة الجانب الفكرى عندهم مما أدى بشعرهم للجفاف.

- التأمل فى الكون والتعمق فى أسراره. - الميل للتشاؤم واليأس. - التحرر من وحدة الوزن والقافية واستخدام الشعر المرسل لدفع الملل. والاهتمام بتحقيق الوحدة العضوية

- القصيدة عندهم كائن حى متكامل لكل عضو وظيفته.

- الاهتمام بوضع عنوان للقصائد والدواوين للدلالة على فكرتها وموضوعاتها.

- الدعوة إلى نظام المقطوعة حيث تتغير القافية كل بيتين أو أكثر:

- التجديد فى الموضوعات المستحدثة (كرجل المرور عند العقاد) ومنها:

س : علل : اتجاه شعراء الديوان إلى الطبيعة. ؟

ج : ليبثوا أحلامهم في الطبيعة .

س:علل: 1ـ دعوة شعراء الديوان للشعر المرسل؟ ج/ منعا للملل فدعوا إلأى الشعر المرسل وعدم الاهتمام بالوزمن والقافية

س:علل: غلبة الذهنية على شعر جماعة الديوان

ج: بسبب وضوح الجانب الفكري ـ العقلانية طغت على عواطفهم

س : (وحدة البيت – الوحدة الفنية)، اشرح معني كل منها ثم بين المدرسة التي سارت عليها

وحدة البيت : هو انتقال الشاعر من غرض إلي غرض أي تعدد الأغراض الوحدة الفنية : هي أن القصيدة موضوع وجو نفسي واحد

س :علل : طغيان الجانب البياني علي الفكر والمضمون عند الاحيائيين ؟

بسبب اتخاذهم النماذج البيانيه القديمة مثلاً أعلي في شعرهم

س: ما مفهوم الشعر عن الديوانين ؟ ج: هو تعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات فكريه

س : ما هو الشعر المرسل ؟ :هو الذي لا يتقيد بوزن ولا بقافية

مدرسة ابولو

س-علل: ظهور مدرسة ابوللوا؟

ج:بسبب تجمد الإحيائيين المحافظين والديوانيين، محاولة أن تتجاوز الاتجاهين الإحيائي والديواني ما بهما مننقص.

س- ما أسباب اتجاه المدرسة للتجديد؟

ج:تأثر بشعر الرومانتيكيين الأوروبيين ، وبخاصة الإنجليز، نتيجة ثقافة أصحاب هذا الاتجاه ؛ إذ عاش رائد المدرسة أحمد زكي أبو شادي نحو عشر سنوات في إنجلترا يدرس الطب ، وأجاد زملاؤه: إبراهيم ناجي ، وعلي محمود طه، ومحمد عبد المعطي الهمشري، وصالح جودت ... وغيرهم اللغات الأجنبية، واطلعوا على الآداب الأوروبية والروسية.

س:ما العوامل التى ساعدت على ظهورها؟

1- تفكك مدرسة الديوان و تأثرهم بمذهب خليل مطران الرومانسى.و بأصحاب المهجر و تأثرهم بالرومانسية الإنجليزية

2- إحساسهم بقوة الشخصية والحرية الفردية وحب التحرر.

س: ما أهم الخصائص الفنية لمدرسة أبوللو؟ (من حيث المضمون)

1-الحنين والتعلق بموطن الذكريات

2-الإيمان بذاتية التجربة وصدقها والخيال الحزين:

رفرف القلب بجنبى كالذبيح وأنا أهتف يا قلب اتئد

3- استعمال اللغة استعمالاً جديداً موحيا مثل تعبيرات: الشفق الباكى – العطر القمرى – الخيال المجنح – الملاح التائه.

4- استعمال الكلمات الأجنبية والأسطورية مثل (كرنفال – إيزيس – فينوس)

5- حب الطبيعة والميل إلى تشخيصها والتحدث معها والشكوى إليها وإطلاق مفرداتها على قصائدهم مثل (أطياف الربيع – الينبوع – أغانى الكوخ) 6- التشاؤم واليأس والاستسلام للآلام : 7- تنوع موضوعاتهم بين الطبيعة والمرأة والشكوى واليأس مع الابتعاد عن شعر المناسبات والسياسة ربما لأنهم يرون أنه يعبر عن ذاتهم

س : ما التجديدات التى أضافها شعراء أبوللو لشكل القصيدة العربية؟

1- الميل إلى تحرير القصيدة من وحدة القافية باستخدام نظام المقطوعات المتنوعة.

2- التمسك بالوحدة العضوية القائمة على وحدة الموضوع والجو النفسى وترابط الأفكار.

3- استخدام الشعر المرسل للبعد عن ملل الوزن والقافية. 4- الميل إلى استخدام الموسيقى الهادئة والبحور القصيرة.

5- اتباع نظام الموشحات الأندلسية فى تقسيم القصيدة.

س: تلمع بين سمات مدرسة ابوللو التشاؤم و الاستلام للأحزان كما تلمح حب الطبيعة والولع بها هل ترى تعارضا في ذلك ؟ ولماذا

ج: لا يوجد تعارض بين السمتين ومثال ذلك (الزهرة ) يراها الشاعر فيفرح به ويقبل عليه ولكنها سرعات ما تذبل وتنتهي فيكون الحزن والتشاؤم

س: ما سمات الموسيقى عند مدرسة أبواللو؟

ج: الميل إلى الموسيقى الهادئة لا الصاخبة وذلك لكتابة القصائد المجزوءات في البحور الشعرية (الرمل والخفيف والهزج)

س : علل : اتجاه شعراء أبوللو وجهة عاطفية حادة .

ج : بسبب تأثر شعراؤها بأداب المهاجر ، وبخاصة شعر ( جبران خليل جبران ) وكذلك بالمدرسة الرومانسية .

س: استعمل شعراء أبوللو اللغة استعمالاً جديداً وضح ذلك .

ج : في دلالات الألفاظ والمجازات يقولون : العطر القمرى ، والأريج الناعم ، وشاطئ الأعراف ووراء الغمام وأغانى الكوخ ، والشفق الباكى ، والملامح التائة ، والأنفاس المحترقة ، والجنة الضائعة ، ويكثرون من الكلمات : (الحقل – النور – الطغيان – الموت – الزمن – العطر – الشذا – الشراع )

س : اشرح كيف جدد شعراء أبوللو في شكل القصيدة .

ج : 1- الميل إلى تحرير القصيدة من وحدة القافية ، وذلك تعدد القوافى ، في القصيدة الواحدة .

2- الميل إلى الموسيقا الهادئة لا الصاخبة . 3- تقسيم القصيدة إلى مقاطع ، تتعدد قوافيها وأوزانها .

3- استخدام الشعر المرسل الذى لا يلتزم قافية ، والذى يستعمل أكثر من بحر .

س : من سمات مدرسه أبوللو حب الطبيعه والولع بها .. دلل علي ذلك

الدليل أسماء دواوينهم مثل (أغاني الكوخ – عودة الراعي – المساء الحزين)

س : من سمات مدرسه أبوللو التشاؤم ولمسة الحزن والألم والتشاؤم

ج:الدليل / محمود حسن اسماعيل كتب ديوان بعنوان أين المفر

س : ما سمات أبوللو من حيث البناء أو الشكل

ج:1- الميل إلي تحرير القصيده من وحدة الوزن والقافية بتعدد ألاوزان والقوافي في القصيدة الواحد 2- الميل إلي الموسيقي الهادئه لا الصاخبة 3- الميل إلي تقسيم القصيدة إلي عدة مقاطع 4- الميل إلي استخدام الشعر المرسل

5- الميل إلي استخدام الوحدة الفنية مثل : باقي الرومانتيكيين ، مثل شاطي الاعراف للهشري وارواح واشباح لعلي محمود طه وملحمة السراب لناجي

س : ما المقصود بذاتية التجربة عند أبوللو

ج:ذاتية التجربة هو تعبير الشاعر عن تجربته الشخصية أو موقف معين مر به

مدرسة المهجر

س:ما مظاهر نشاط شعراء هذه المدرسة؟ وما معالم كل منهما؟

ج: الاتجاه الأول (الرابطة القلمية): وتكونت سنة 1920م بأمريكا الشمالية وأهم شعرائها جبران خليل جبران ، وإيليا أبو ماضى وميخائيل نعيمة. ـ وكانت تدعو للثورة على القديم التقليدى من الشعر وتدعو للتجديد فى الشعر شكلا ومضمونا.

الاتجاه الثانى: العصبة الأندلسية وتكونت سنة 1933 بأمريكا الجنوبية وأهم شعرائها إلياس فرحات، الشاعر القروى، فوزى معلوف، نسيب عريضة . ـ وشعارهم المحافظة على القديم ودعم الصلات بينه وبين الجديد.

س: ما العوامل التى أثرت فى شعرهم؟

ج:1- شعورهم بالحرية التى حرموا منها فى أوطانهم بسبب الاستبداد : 2- امتزاج ثقافتهم بالثقافة الغربية.

2- تطلعهم للقيم والمثل التى افتقدوها فى ظل مادية الغرب 4- اتصالهم بالثقافة

س: ما أهم خصائص أدب المهجر من حيث المضمون والموضوعات

1- النزعة الإنسانية وتعنى الميل لنشر قيم الخير والفضيلة والجمال وحب الخير للناس جميعاً والدعوة لمجتمع مترابط :

عندما أبدع هذا الكون رب العالمين ورأى كل الذى فيه جميلا وثمينا

خلق الشاعر كى يخلق للناس عيونا تبصر الحسن وتهواه حراكا وسكوناً

2- المشاركة الوجدانية والميل لاستبطان النفس والعمق فيها:

3- التأمل فى حقائق الكون والحياة والموت : عندما الموت يدنو واللحد يفغر فاه

أغمض جفونك تبصر فى اللحد مهد الحياة.

4- الشعور بالحيرة والقلق للتأمل العميق للحياة

4- النزعة الروحية:لتطلعهم وفقدانهم القيم والمثل والإغراق فى مادية الغرب مما دفعهم إلى الشكوى والتضرع لله والتماس النجاة من الحياة المادية وشرورهم :

5- الامتزاج بالطبيعة وتجسيدها وتشخيصها والإكثار من وصفها:

رتلى يا طير ألحانك فى هذى السفوح هو ذا الليل وقد أهرم يمشى كالكسيح

6- لحنين للوطن العربى والتعلق به:

-معايشتهم أحداث أوطانهم خاصة مع شعورهم بالغربة وتعرض أوطانهم للأحداث الاستعمارية:

- السماحة الدينية.

لشعورهم بجو الحرية وبعدهم عن التعصب الذى عاشوه فى بلادهم فدعو للسماحة الدينية وتغنوا بها :

ويقول رشيد أيوب:

- من حيث الشكل والأداء والفن الشعرى 1- المبالغة فى التجديد:

خاصة شعراء الشمال (الرابطة القلمية) فقد غالوا فى التجديد حتى وصلوا للخروج على قواعد الشعر واللغة أحياناً، وسقطوا السقطات اللغوية والأسلوبية وسبب ذلك:

( أ ) بعدهم عن الثقافة العربية الأصيلة . ( ب ) الرغبة الشديدة فى التجديد.

على سبيل المثال : الخطأ النحوى فى هذا البيت :

2- ميلهم للنثر: فشعراء الشمال خاصة حظهم من النثر أكثر من الشعر.

3- استخدام الرمز:

1- الاهتمام برسم الصور الشعرية الفنية. 2- التحرر من قيود الوزن والقافية واستخدام شعر التفعيلة والمقطوعة.

2- استخدام القصة والحكاية فى عرض الأفكار (مثل قصيدة التينة الحمقاء ) 4- استخدام اللغة السهلة الواضحة الحية.

س : كان للبيئة الجديدة أثر في حياة شعراء المهجر وضح ذلك .

ج : ذلك لاختلاف الإطار الاجتماعى ، والثقافى ، والحضارى عن وطنهم لبنان بعد أن انسلخوا منه ، فأصبحوا كالمعلقين في الهواء

س: ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين المهجر .

ج : اتفقوا مع ( مدرسة الديوان ) في دعوتهم إلى التجديد ، لكنهم اختلفوا عنهم في أنهم لم يجعلوا شعرهم غارقاً في الذهنية ، بل جعلوه محلقاً مع العاطفة ، كما كانوا أكثر تحرراً وانطلاقاً

س: كان للشعر دور مهم عند شعراء المهاجر .

ج : آمنوا بأن الشعر معبر عن موقف الإنسان في الحياة وأنه يقوم بدور إنسانى : هو تهذيب النفس ، وإعادة الحق ، ونشر الخير والجمال ، والسمو إلى المثل العليا والتمسك بالقيم وجعل الحب وسيلة إلى سلام دائم يشمل النفس والوجود ، ونزعوا في شعرهم إلى استبطان النفس الإنسانية ، يتأمل الشاعر نفسه ، ومشاركته الوجدانية لمن حوله .

س : ما الدوافع التى أدت إلى تحرر شعراء المهاجر من القيود الشعرية التقليدية

ج : 1- فرحتهم وإحساسهم بالحرية . 2- عدم اهتمامهم بالتراث العربى القديم .

س : كانت الجماعة التى تكونت في أمريكا الجنوبية (العصبة الأندلسية) أشبه ما تكون بالمجتمعات الشرقية .. اشرح

ج : لأنهم لن ينخرطوا في العادات والتقاليد والمواقف في المجتمع الجديد وكانت طبيعة مجتمهم وميولهم إلى الشرق .

س : وقوع أصحاب المهجر في أخطاء لغوية .

ج : 1- لبعدهم عن روافد اللغة العربية . 2- ومبالغتهم في التجسيد .

س : من سمات المهجر اتخاذهم القصة وسيلة للتعبير . وضح .

ج : اتخذوا القصة وسيلة إلى التحليل النفسى للعواطف والمشاعر وتجسيد الدلالات والمواقف والمعانى وتقابل الأراء والفكر وتصارعها .

س : علل : اهتمام شعراء المهجر بالرمز

ج : مالوا في شعرهم إلى الرمز ، قاصدين بذلك إلى دلالات تستنبط من القصيدة فهو يصور بخل التينة على الناس بظلها وثمرها .

س : علل : ميل أدباء المهجر إلى استخدام اللغة الحية .

ج : حتى تكون أقرب للقراء ولأنهم بعدوا عن روافد اللغة العربية ولأنهم أرادوا اللغة سهلة والأسلوب سلس .

س : أعضاء الرابطة القلمية يميلون إلى التجديد مما جعلهم حملة لواء التجديد

في شعر المهجر بين بإيجاز إلى أى مدى كانوا رومانتيكيين مجددين في شعرهم شكلا ومضموناً

ج : الشعر ذى الوزن والقافية الموجدين والأناشيد والأغانى الشعبية ومالوا إلى اللغة الشعبية وتمسكوا بالوحدة الفنية فكان شعرهم أكثر تحرراً في أخيلته ومعانه وأوزانه . وحول شعرهم بالتأمل فعبروا عما بداخلهم وعن الإنسان والحياة وما حولهم واتجهوا إلى الطبيعة .

س: كيف تناول شعرءا المهجر الطبيعة في صورتهم الشعرية؟

ج: استخدموا الصورة الجزئية من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز في تكوين صورة كلية وابدعوا في رسم صورا جميلة بحروفهم وكلماتهم أجمل من الصور التي يرسمها الفنان

س: هل اثرت البيئة في إطارها الاجتماعي والحضاري في شعر أدباء المهجر ؟ وضح مع التمثيل

ج: نعم: فقد طغت عليهم الحياة الصناعية ـ حياة الغرب ـ حتى كادالغرب بمادته يرهق أنفاس الشرقي الحالم بروحانياته ، وأرهقهم المسوة من تعصب عرقي ، ولوني ، وطبقي بين البشر كما اتعبهم التقدم الحضاري

الشاهد يقول إليا أبو ماضي : نسى الطين ساعة أنه ....

س: تحققت في أدب شعراء المهجر كثر من سمات الرومانتيكية وضح مع ذكر السبب

ج:هذه المدرسة كانت تحاكي الرومانتيكين الغربية، وهذا جعلها تهتم أكثر بالعاطفة والاحساس

س : اهتم أدباء المهجر بالوحدة الشعوريةوغيرها من غيرهم. وضح ذلك

ج:اهتم شعراء المهجر بالوحدة الفنية بل بالوحدة الشعورية في الديوان الواحد الذي يضم قصائد ذات طابع موحد ويبدوأ ذلك في أسماء مثل (همس الجفون) لميخائيل نعيمه و(النبرات الملتهبة) لإلياس قنصل فحرصوا علي الترابط الفني بين الفكر والموسيقي والعاطفه

س :من خصائص أدب المهجر التصرف في الأوزان والقوافي . وضح

ج:لقد تنوع شعرهم بين النثر الشعري والشعر ذي الوزن والقافية الموحدين والأناشيد والأغاني الشعبية والقافية المزدوجة والمقطوعات المتنوعة

س: ما الدوافع التي أدت إلي غلبة الرمز في شعر أدباء المهجر مع التمثيل

ج:كانوا قاصدين بذلك دلالات ومعاني تستنبط من القصيده كقصيده التبنة الحمقاء التي يرمز الشاعر من خلالها إلي البخل وجزائه

س: غالي أدباء الرابطه القلمية في شعرهم فبعدوا عن الأصول. إلي أي مدي توافقه هذا الرأي؟ وما العوامل التي أدت علي هذه المغالاة

ج:نعم أوافق علي هذا الرأي لأن هذه المغالاة جعلتهم يقعون في بعض الأخطاء اللغوية أما العوامل التي أدت إلي ذلك هي : بعدهم عن الثقافة العربية الأصلية واندفاعهم نحو التجديد مما جعلهم يتساهلون في اللغة

المدرسة الجديدة

س:ما المسميات التي اطلقت على هذه المدرسة وما دلا لتها

وتسمى مدرسة الشعر الحر – المدرسة الواقعية – والشعر المنطلق – والشعر الحديث – وشعر التفعلية

س: ما أهم خصائص المدرسة من حيث الشكل؟

1-استخدام اللغة الحية القريبة من كلام الناس: (إلى اللقاء) و(كان ياما كان) و (أنام على حجر أمى) وبعضهم استعمل كلمات عامية وأجنبية

2- الاهتمام بالصور الكلية الممتدة، وعدم الاقتصار على الصور الجزئية.

3- القصيدة وحدة موضوعية تتعاون فيها الأفكار، والعواطف والصور والموسيقا.

4- التحرر من وحدة البحر ووحدة القافية، والاكتفاء بوحدة التفعيلة

5- الاعتماد على الموسيقا الداخلية المتمثلة فى اختيار الألفاظ والصور الموحية.

6-تقسيم القصيدة إلى مقاطع كل مقطع يمثل دفقة شعورية جديدة.

س: اسراف بعض الواقعين في استخدام بعض الكلمات العامية وبعض الكلمات الاجنبية.

ج: ليخففوا من سيطرة اللغة والألفاظ المعجمية الكلاسيكية

س: تعبير شعراء الواقعية عن متناقضات الحياة

ج: لأنهم تخلصوا من الاتجاه الرومانسى الذي لا يلائم الواقع في نظرهم معبرا عن الواقع بالأمة وعدله وظلمه وخيره وشره

س: دلل على اتجاه شعرءا الواقعية إلى هذا الاتجاه؟

ج:1ـ تحررهم من الوزن والقافية 2ـ استخدام نظام التفعيلات

س:كيف نظر أصحاب المدرسة الواقعية إلى موسيقى الشعر

ج: التكوين الموسيقي للقصيدة لدى شعراء المدرسة الواقعية يعتمد على وحدة موسيقية تتكر هي : التفعيلة دون الارتباط بعدد محدد في تكرارها ، ودون أن يكون هناك شطران للبيت بل فقد يتكون البيت الشعري لديهم من تفعيلة واحدة أو أكثر دون شرط التساوي بين البيات

س:رغم اتجاه شعراء الواقعية الحياة العامة إلا أن شعرهم لم يخل من الرومانتيكية . وضح

ج : خالط شعراء الشعر الجديد أول الأمر شئ من الرومانتيكية ، تأثراً بمن سبقهم من الشعراء لكنهم ما لبثوا أن اتجهوا إلى الحياة العامة حوطهم يصورون هموم الناس ومشاكلهم وآمالهم وتطلعاتهم فهذا ( محمد إبراهيم أبو سنة ) يقول في قصيدته ( أسئلة الأشجار

س : ما مفهوم الشعر عند الواقعية .

ج : على أنه التصاق بالواقع وإحساس به والتعبير عنه بأشكاله المختلفة .

س : لم تقتصر التجربة عند الواقعيين على العاطفة والخيال فحسب . وضح

ج : بل جمعت إلى ذلك أموراً متعددة : من موقف الإنسان من الكون ، ومن التاريخ ، ومن الأساطير ، ومن قضايا الوطن ، ومن إحياء التراث .

س: علل : اتجاه شعراء الواقعية إلى استخدام اللغة العامية .

ج : وهم في ذلك كله يحاولون أن يخففوا من سيطرة اللغة الكلاسيكية والمعجمية ، وأن يخففوا من الجماليات الشكلية في الأسلوب

س : القارئ لشعر الاتجاه الجديد من الواقعية يحتاج إلى يقظة .

ج : لأنهم أقاموا من القصيدة وحدة موضوعية يتحد فيها الأفكار والمعانى والعواطف والموسيقى بناءً تاماً فكان بناء القصيدة دقيقاً هندسياً قسموه إلى فقرات .

س: اسراف بعض الواقعين في استخدام بعض الكلمات العامية وبعض الكلمات ال\آنبية.

ج: ليخففوا من سيطرة اللغة والألأفاظ المعجمية الكلاسيكية

س: تعبير شعراء الواقعية عن متناقضات الحياة

ج: لأنهم تخلصوا من الاتجاه الرومانيس الذي لا يلائم الواقع في نظرهم معبرا عن الواقع بالأمة وعد له وظلمه وخيره وشره

س: دلل على اتجاه شعرءا الواقعية إلى هذا الاتجاه؟

ج: 1ـ تحررهم من الوزن والقافية 2ـ استخدام نظام التفعيلات

س:-للشعر عند الواقعيين ( المدرسة الجديدة ) هدف ورسالة فما هذه الرسالة

ج:الدعوة الى حياة افضل وكشف مشكلات المجتمع و التخلف وعلاجها ومؤازرة حركات التحرر السياسية والاجتماعية

س :ما مفهوم الشعر عند شعراء الاتجاه الواقعي ؟

ج:الشعر القصاق بالواقع وإحساس به وتعبير عن الواقع بوجوهه المختلفة وبما فيه من صراعات بين الحرية والعبودية والعدل والظلم ...

س : علام تقوم التجربة الشعرية عند أصحاب الاتجاه الواقعي ؟

ج:لا تقوم التجربة الشعرية علي العاطفة والشعور والخيال فقط بل جمعت أموراً عديدة منها : موقف الإنسان من الكون ومن التاريخ ومن الأساطير ومن قضايا الوطن ومن احياء التراث

المقال

ما تعريف المقال لغة واصطلاحا ؟

أ- التعريف اللغوي: بحث قصير في الأدب / السياسة / العلم / الاجتماع / الاقتصاد ...ينشر فى صحيفة أو مجلة.

ب- التعريف الفني: قالب او نوع من النثر الفني يعرض موضوعا عرضا مسلسلاً مترابطا.... يبرز فكرة الكاتب وينقلها إلى القارئ

قارن بين المقال القصير والطويل

المقال قصير يتناول فكرة واحدة - له عنوانا ثابتاً - يسمى العمود الصحفى أو الخاطرة مثل (مواقف) لأنيس منصور (فكرة) لمصطفى أمين.

مقال طويل: يتراوح ما بين صفحتين وعشر صفحات. - يتناول موضوعاً يعرضه الكاتب عرضا شائقاً. - يمتاز بالوضوح والإمتاع والإقناع.- من كتاب هذا النوع : المازنى ...طه حسين

ماالخصـائص العامة للمقـال

- التكوين الفنى : الوحدة المتكاملة من ترابط الأفكار وانسجامها. - الإقنـاع : بسلامة الأفكار ودقتها والأدلة العقلية. - الإمتـاع : من خلال العرض الشائق الجذاب فى نفس القارئ. - القصــر : لا يتجاوز بضع صفحات.

- النثرية : فجانب الفكر أكبر من العاطفة. الذاتيـة: حيث تظهر شخصية الأديب وعاطفته ورأيه الشخصى.

- يتنوع أسلوب المقال تبعا: لشخصية كاتبه وموضوعه ووسيلة نشره.

الرواية والقصة القصيرة

س : ما المقصود بالرواية

ج : نوع من أنواع الفن الأدبى له خصائص فهى حكاية حدث يقوم بها شخصيات في زمان ومكان وليس مقيدة بنوع واحد من اللغة .

س : متى انتشرت الرواية وبم تميزت في هذا العصر ؟

ج : انتشرت في النصف الأخير من القرن الثامن عشر وأصبحت جميعها تحاكى الواقع .

س : ما المقصود بمحاكاة الواقع ؟

ج : أن الأحداث أصبحت من قبيل ما يجرى على الواقع المعيش حتى وإن كانت متخيلة والأشخاص من طينة البشر الذين يعيشون بيننا وليست كائنات غريبة خرافية ، والاحداث تقع في زمن معلوم.

س : تحدث بإيجاز عن الأحداث واللغة في الرواية والقصة .

ج : اللغة : في الرواية : تتسم بالإسهاب ويكثر فيها التفاصيل والحشو وتحاكى الواقع

في القصة القصيرة :تتسم بالإيجاز والتركيز فلا يمكن حذف جملة منها

س : هل التركيز في الوصف في العبارة يناقض البناء الفنى للقصة .

ج : لا يناقض ذلك البناء الفنى للقصة القصيرة لأن غايتها توصيل رسالة إلى المتلقى تتمثل في فكرة أو انطباع حتى لا يغرق القارئ عن قراءتها فيختار قصصاً قصيرة تحاكى الواقع وبها تأمل وتفكير .

س : اذكر أهم رواد الرواية والقصة القصيرة في العالم العربى :

ج : القصة القصيرة : يوسف إدريس ميخائيل نعيمة – الروايـــــــة : محمد حسين هيكل - نجيب محفوظ .

س : ما التغير الذى طرأ على اللغة في الرواية . ؟

ج : أنها أصبحت من قبيل ما يتخاطب به الناس في الحياة اليومية وذات حجم كبير نسبياً ولا نهاية بحدها فلا تقل عن 30ألف .

س : القصية القصيرة اختصاراً للرواية ما مدى صحة هذه المقولة .

ج ليست اختصاراً للرواية لأنها عمل فني يتميز باحكام البناء فهي تشترك مع الروايه في عنصر السرد والحكي والزمان ...

س : كان للكاتب الأمريكى (إدجار ألان بو ) رأى في الرواية ما هو ؟

ج : عندما تحدث عن اللغة قال أن القصة القصيرة تتميز بالإيجاز إلى حد لا يمكن حذف جملة منها فقد يختل المعنى ويتأثر بناؤها وقد يكون هذا من قبيل المبالغة للحرص على إحكام البناء لكنها مبالغة لا تنفى الأصل .

ليست القصة القصيرة اختصاراً للرواية كما يفهم البعض وإنما هي عمل فني يتميز بإحكام البناء

س: القصة القصيرة تتميز بإحكام البناء وضح ذلك

احكام البناء أي الدقه والايجاز في عناصر القصة القصيرة كالآتي

1- الشخصيات : محدودة 2- الإحداث : قليلة 3- الزمن : قصير 4- اللغة : غايه الايجاز

س : التعبير في القصة القصيرة له غاية الايجاز . ما المقصود بذلك

ج:أي أن كل وصف مقصود، وكل عبارة لها دلالتها حتي أن بعض الكتاب بالغ وقال – وجاء الآن بو – أنه لا يمكن حذف جملة أو كلمة من القصة القصيرة والا تأثر معناها

س : أذكر أمثله للقصه القصيرة وكتابها ؟

1- سنتها الجديدة : لميخائيل نعيمه 1914 2- في القطار : لمحمود تيمور 1917

وهناك آخرون مثل : (محمود تيمور ، يوسف إدريس ، نجيب محفوظ ، يوسف الشاروني ، بهاء طاهر

المسرحية

س : بم تعرف المسرحية ؟ وما عدد فصولها ؟

قصة تمثيلية تعرض فكرة – من خلال حوار – يدور بين الشخصيات – ينتج عنه صراع – يصل إلى قمة التعقيد – ينتهى إلى الحل المسرحى المطلوب.وعدد فصولها : مسحرةي من فصل واحد مثل (ملك القطن) لـ (يوسف إدريس) – مسرحية من ثلاثة فصول – مسرحية من خصمة فصول مثل : (الصفقة) لـ (توفيق الحكيم) .

س: للتمثيل أثره فى العمل المسرحى . فما ذلك الآثر؟

يبعث الحياة فى النص الأدبى – يعطى للنص قيمته – ينفعل القارىء مع المسرحية إذا تخليها ممثله أمامه.

س: يختلف مفهوم الوحدة فى العمل المسرحى قديماً وحديثاً . وضح ذلك.

قديماً يتمثل فى وحدة الزمان : بحيث لا يستغرق الحدث أكثر من أربع وعشرين ساعة.

وحدة المكان : بحيث لا يقع فى الحدث فى أكثر من مكان.

وحدة الحدث : بحيث تدور المسرحية فى فلك حدث رئيسى واحد.

حديثاً : الكاتب المسرحى الحديث لم تعد تعنيه كثيراً وحدة الزمان والمكان بقدر ما تعنيه الوحدة المسرحية النائية عن الدقة فى توزيع الاهتمام ومراعاة التوازن بين الفصول.

س: المسرحية كائن حى ... فما هيكلها العام ؟

العرض : ويأتى عادة فى الفصل الأول وفيه يتم التعريف بموضوع المسرحية ، والشخصيات المهمة فيها .

التعقيد : ويقصد به الطريقة التى يتم بها تتابع الأحداث فى تسلسل طبيعى من البداية إلى الوسط إلى النهاية.

الحل : هو الذى يتوج خاتمة المسرحية ، ويكشف تلك العقدة التى تتابعت من خلالها الأحداث.

س: للمسرحية فكرة تقوم عليها . وضح ذلك مبيناً شروط جودة الفكرة.

الفكرة هى هدف المسرحية وقد تكون هذه الفكرة اجتماعية كمسرحية (الست هدى) لـ (أحمد شوقى) وقد تكون سياسية كمسرحية (وطنى عكا) لـ (عبد الرمن الشرقاوى) وشورط جودة الفكرة : أن تحقق المتعة والفائدة حينما يكون مضمونها ناضجاً – لا تقدم مباشرة بل فى إطار الحكاية المسرحية.

س: ما المقصود بالحكاية ؟ وكيف ترعض بشكل جيد فى العمل المسرحى ؟

الحكاية هى جسد الفكرة المسرحية كفكرة البطولة فى مسرحية (ميلاد البطل) لـ (توفيق الحكيم) وينبغى للكاتب المسرحى أن يوزع الحكاية بين الشخصيات بترتيب وتسلسل منطقى ولا يعرض الأحداث عن طريق السرد وروايتها مجردة.

س: الشخصية أساس من أسس بناء المسرحية . فبم تعرف الشخصية ؟ مثل ما تقول.

هى النماذج البشرية التى تنفذ أحداث المسرحية كشخصية (كليوباترا) فى مسرحية (مصرع كليوباترا) لأحمد شوقى وشخصية (العباسة) فى مسرحية عزيز أباظة المسماه بهذا الاسم وشخصية (مهران) فى مسرحية الفتى مهران لعبد الرحمن الشرقاوى.

س: تختالف الشخصية بحسب حجم الدور الذى تؤديه . وضح ذلك مبيناً الفرق بين الشخصية الثابتة والشخصية المتطورة ثم وضح الجوانب المختلفة للشخصية.

الشخصية بحسب حجم الدور تنقسم إلى :

شخصية محورية : تقوم بالدور المؤثر وتؤثر فى الأحداث كشخصية (مبروكة) فى مسرحية (الصفقة) لـ (توفيق الحكيم) .

شخصية ثانوية : تعاون الشخصية المحورية كشخصية (الصراف) أو (حلاق القرية) فى مسرحية (الصفقة) .

الشخصية الثابتة : لا تتغير فى فصول المسرحية كشخصية (البخيل) أو (المرابى) وغالباً تكون فى مسرحيات السلوك والعادات.

الشخصية النامية : كشخصية (سعد) فى سمرحية (اللحظة الحرجة) لـ (يوسف إدريس) الىذ يتحول إلى بطل بعد عدوان 1956م وتكون فى المسرحيات الوطنية والاجتماعية والنفسية.

تختلف الشخصية فى جوانبها الشكلية كالطول والقصر والاجتماعية كالثراء والفقر والنفسية كالحب والبغض.

س : للصراع قيمته فى المسرحية ... وضح ذلك مبيناً أنواع الصراع.

يظهر قيمة الصراع فى موقف شخصيات المسحية تجاه قضية أو فكرة يتفقون فيها أو يختلفون وتستمر المسرحية حتى تصل إلى النهاية وتمضى فى النهاية إلى غلبة وجه نظر شخصية من الشخصيات.

أنواع الصراع : اجتماعى أو خلقى أو ذهنى كمسرحية (أهل الكيف) لتوفيق الحكيم ، وفيها صراع بين الإنسان والزمان.

س : ما المقصود بالجملة المسرحية ؟ وما شروط جودتها ؟

الجملة المسرحية هى العبارة التى تنطقها الشخصية فى الموقف الواحد ، وشروط جودتها :

* تختلف طولاً وقصراً على حسب الموقف. * وتتفاوت فى فصاحتها على حسب مستوى الشخصية وطبيعة الفكرة.

*لا تأتى فصاحة الجملة المسرحية من فصاحتها اللغوية بل من دقة التمثيل وطبيعة الأفراد.

س: (لا مسرح بلا حوار) كيف يأتى الحوار المسرحى ؟ ومتى تعلو قيمة الحوار؟

الحوار المسرحى يتوزع على ألسنة الشخصيات فى المواقف المختلفة ، وتعلو قيمته كلما كان الحوار قادراً على أن يظهر الأشخاص فى زمانهم وصراعاتهم.

س: كان للأديب (محمد تيمور) دور فى المسرح العربى . وضحه.

رسخ المسرحية الاجتماعية من خلال أعماله التى تناولت بالنقد مشكلات المجتمع :

*مشكلة التربية القاسية للأبناء فى مسرحية (العصفور فى القفص). * مشكلة الإدمان فى مسرحية (الهاوية) .

س: وضح دور (محمد تيمور) فى الكتابة المسرحية.

أضاف إلى المسرحية الاجتماعية عناية خاصة بالمسرحية التاريخية مثل مسرحيته (اليوم خمر) عن حياة الشاعر الجاهلى (امرىء القيس)

س: وضح دور (أحمد شوقى) فى ازدهار المسرح فى القرن العشرين

على يديه ازدهرت المسرحية الشعرية.وكتب مسرحيات (مصرع كليوباترا – مجنون ليلى – قمبيز – عنترة – أميرة الأندلس – الست هدى) و كل مسرحياته شعرية ما عدا (أميرة الأندلس) فهى مسرحية نثرية.و كل مسرحياته تاريخية ما عدا (الست هدى) فهى ملهاته الوحيدة.

س: وضح دور (توفيق الحكيم) فى المسحرةي النثرية.

تطور المسحر النثرى على يد (توفيق الحكيم) فبدأ بمسرحية (الضيف الثقيل) يرمز به إلى الاحتلال الإنجليزى – ثم مسرحية (المرأة الجديدة) – ثم المسرحية الرمزية الذهنية (أهل الكيف) و (شهرزاد) – ثم انتقل إلى المسرحية الاجتماعية (الأيدى الناعمة – الصفقة ) – ثم مسرحية التحليل النفسى (أريد أن أقتل – نهر الجنون) – ثم كتب المسرحية الوطنية (ميلاد بطل) ويقصد بالبطل الحقيقى الذى يولد فى نيران المعركة وينكر على نفسه البطولة.

س : شهد المجتمع المصرى بعد ثورة 1952 م تحولات سياسة واجتماعية ووطنية ... فما أثرها على المسرحية؟

جاء الأدب المسرحى لينقد المجتمع المصرى قبل الثورة ويبرز سلبياته من ذلك مسرحية (المزيفون) لمحمود تيمو و (الأيدى الناعمة) لتوفيق الحكيم و (الناس الى تحت والناس اللى فوق) لنعمان عاشور.نوع آخر اتجه إلى تصوير القرية المصرية منها مسرحية (الصفقة) لتوفيق الحكيم و (ملك القطن) ليوسف إدريس.بعد العدوان الثلاثى على مصر يأتى (يوسف إدريس) ليوضح قضية التصدى للغزو ومقاومة الاحتلال فى مسرحيته (اللحظة الحرجة) .

س : كيف كان المسرح فى الستينات والسبعينات؟

يلجأ كتاب المسرح إلى التاريخ وإلى التراث الشعبى تارة أخرى يعالجونهما معالجة عصرية ويسقطون ما فيهما من إشارات ورموز على مشكلات الحاضر ومن ذلك (مأساة جميلة) لعبد الرحمن الشرقاوى و(الفتى مهران) حيث استمد مادتها من فترة التاريخ المملوكى ثم (الحسين ثائراً) و(الحسين شهيداً). كذلك (صلاح عبد الصبور) اتبع نفس الطريق ليصور (مأساة العلاج) شخصية متصوفة إسلامية ثم يكتب (ليلى والمجنون) برؤية عصرية بعد (أحمد شوقى) الذى كتب (مجنون ليلى) .

ملحوظة : مازال المسرح الشعرى يأتى بالجديد من أمثلة ذلك : (الوزير العاشق – دماء على أستار الكعبة) لفاروق جويدة.

(الشاعر – الصياد) للشاعر أنس داوود.