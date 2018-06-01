الهاربة آيات عرابى تهاجم المصريين بسبب دعمهم لمحمد صلاح ضد "راموس"

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واصلت الهاربة آيات عرابى، القيادية بتحالف جماعة الإخوان، استفزاز الشعب المصرى من خلال الفيديوهات التى تبثها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث هاجمت موخرًا جموع المصريين والشخصيات العربية التى دعمت محمد صلاح نجم المنتخب المصرى، ولاعب ليفربول الانجليزى، عقب خروجه من نهائى دورى أبطال أوروبا وإصابته المتعمدة على يد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

ووصفت آيات عرابى المؤيدين والمتعاطفين مع النجم الكروى محمد صلاح بالمشخصاتية، معبرة عن موقفها الغريب بالقول :" إزاى الناس يكون لها رد فعل كده بسبب خلع اللاعب "راموس" كتف محمد صلاح، دول مشخصاتية".

كما هاجمت الإعلامية الهاربة الذين يصفوا اللاعب محمد صلاح بـ"سفير الإسلام" متسائلة ما هى معايير تمثيل الإسلام، زاعمة أن لعبة كرة القدم رياضة تستخدم ضد الشعوب".