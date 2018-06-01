المصرية للاتصالات تتعاون مع شركة محمول جديدة بخدمات التجوال المحلى

كتبت: هبة السيد

قال المهندس احمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى تصريحات صحفية، أن الشركة المصرية للاتصالات ستتعاون مع شركة محمول جديدة إلى جانب اتصالات مصر، وذلك فى مجال خدمات التجوال المحلى للشبكة الرابعة.

وأضاف البحيرى، أن عدد عملاء شبكة WE وصل إلى 3 مليون عميل، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات مستمرة فى تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر مد كابلات الألياف الضوئية و التى تعطى سرعات أفضل فى نقل البيانات.

وحققت المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2018 إيرادات مجمعة بلغت 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.4% والتى تمثل زيادة قدرها 638 مليون جنيه مصرى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإستهلاكات 1.5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 8.5% عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة هامش ربح قدرها 31.5%.

فيما بلغ صافى الربح بعد الضرائب 688مليون جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 48%، ونسبة هامش ربح قدره 14.4% مقارنة بهامش ربح قدره 32% عن نفس الفترة من العام السابق، متأثرا بانخفاض ايراد الاستثمار من فودافون مصر بشكل ملحوظ مصحوباً بالزيادة في الاهلاك والاستهلاك والفوائد، وسجل صافي الربح بعد الضرائب بعد تحييد أثر ايراد الاستثمار في فودافون مصر مبلغ 931 مليون جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 30% عن نفس الفترة من العام السابق.

وتواصل الشركة مرحلة النمو وزيادة أعداد مشتركيها خاصة بعد الدخول فى سوق المحمول، حيث استمرت خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة فى زيادة الحصة السوقية لتصل الى 79% مدعومة بنسبة 29% زيادة في أعداد المشتركين عن نفس الفترة من العام السابق ليصل الي 4.4 مليون مشترك خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وكذلك استمر إجمالي عدد مشتركين الصوت الثابت فى الزيادة ليصل إلى 7.3 مليون مشترك بنسبة زيادة قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي اعداد مشتركى التليفون المحمول 2.9 مليون مشترك خلال الربع الاول من 2018.