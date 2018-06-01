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"المرشدين السياحيين" تطالب بدعم استضافة المؤتمر الدولى للمتاحف بالإسكندرية

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:23 ص
"المرشدين السياحيين" تطالب بدعم استضافة المؤتمر الدولى للمتاحف بالإسكندرية حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه من منطلق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشديد علي السياحة واستعادة مصر لمكانتها خارجيا، وتقديم مصر السياحية في أبهى صورها، فأنه يدعو ويناشد باستضافة الإسكندرية للمؤتمر الدولى السادس والعشرين للمجلس الدولى للمتاحف التابع لمنظمة اليونيسكو في ٢٠٢٢.
 
 
وأوضح النحلة، فى بيان، أنه سيتم التصويت على المدينة التى سيتم انعقاد المؤتمر بها يوم ٨ يونيو الجارى، مع المتنافسين الباقيين علي مستوي العالم، مؤكدا أن الدعم المعنوى من الرئيس سيقوى مركز مصر في التصويت، حال صدور توجيهات لوزارة السياحة و مكاتب السياحة والسفارات المصرية في دول العالم المختلفة لدعم اختيار الاسكندرية، مما سيكون له أكبر الأثر في نجاح مصر وفريق العمل القائم علي الإعداد للمؤتمر.
 
وتابع نقيب المرشدين السياحيين، :المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات الثقافية والسياحية في العالم، ويستمر ٩ أيام، من بينها أربعة أيام مخصصة للبرامج السياحة الثقافية، التي تروج للسياحة بشكل كبير فى أى دولة يتم فيها عقد المؤتمر، كما أن الأعداد المتوقع استقبالها لا تقل عن ٥٠٠٠ ضيف، من أكثر من ١٢٠ دولة من خبراء المتاحف في العالم".
 
 
ووجه الشكر للرئيس علي كافة جهوده فى شتي المجالات، ووزيرة السياحة على تعاونها الدائم والمستمر مع نقابة المرشدين السياحيين، وعلي مجهوداتها فى الفترة الأخيرة منذ توليها حقيبة السياحة.
 
 
 

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المرشدين السياحيين

نقابة المرشدين السياحيين

المؤتمر الدولى للمتاحف




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