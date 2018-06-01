"المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

تصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 3405.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 1393.5 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة أن شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2274.1 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1396.2 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة إم بى للهندسة، بحجم تداول بلغ 762.8 ألف ورقة، وبقيمة 616 ألف جنيه.

وجاءت شركتا البدر للبلاستيك ويوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 6 آلاف ورقة بقيمة 3.5 ألف جنيه للأولى، 0.9 ألف ورقة مالية 6.7 ألف جنيه للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 7931.8 ألف ورقة مالية بقيمة 4615.4 ألف جنيه من خلال تنفيذ 530 عملية.