الكويت: العمل الدولية ستوفر فرص عمل للخليجيين بمكاتبها فى جنيف وبيروت

الكويت (أ ش أ)

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، إن اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجى، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جى رايدى، ناقش فرص العمل المتاحة لأبناء دول المجلس فى مكاتب المنظمة، سواء فى جنيف أو بيروت.

وأوضحت الصبيح – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، على هامش مشاركتها فى المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية بجنيف، والذى انطلق فى 28 مايو الماضى ويستمر حتى 8 يونيو الجارى، أن الاجتماع الذى ترأست فيه الكويت دول مجلس التعاون الخليجى، انتهى إلى أن المنظمة ستوفر بالفعل فرص عمل لأبناء دول المجلس الذين يتمتعون بالخبرة المناسبة، وأنهوا دورات تدريب لدى المنظمة، مشيرة إلى أن أول المستفيدين من هذه الفرصة، ستكون إحدى الشخصيات الكويتية ذات الكفاءة.

وأشارت إلى أن دول المجلس عرضت وجهة نظرها بشأن الصك الدولى الذى تناقشه الأمم المتحدة حاليا للتعامل مع ظاهرتى الهجرة واللجوء، لافتة إلى أنه ليس لدى دول المجلس مفهوم الهجرة مثلما تتفهمه بعض دوائر الأمم المتحدة، بل تعتمد دول المجلس نظام التعاقد لفترات محددة، وأضافت قائلة "لقد أوضحنا أن دول المجلس لديها اتفاقيات مع اكثر من 13 دولة، ترتب من خلالها استقدام العمال والموظفين بنظم واضحة تتوافق مع المعايير الدولية".

وأكدت الوزيرة الكويتية أن هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى بين دول مجلس التعاون، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، تعمل على مزيد من التقارب بين المعايير الدولية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل والعمال، لافتة إلى أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أبدى اعجابه بالتطور الواضح فى العلاقات بين المنظمة ودول المجلس، ومدى التزام دول المجلس بتقارير ومعايير المنظمة، وما تطالب به من اجراءات تحرص دول المجلس على تطبيقها.