وقالت مصادر عسكرية يمنية - فى تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، إن قوات الجيش استعادت السيطرة التامة، وأمنت بشكل كامل وادى العطفين الاستراتيجى، وتمكنت من تحرير المرتفعات المحيطة به، وتواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية كتاف.

ومن جانبه، أوضح رئيس عمليات اللواء 143 مشاة فى الجيش اليمنى العقيد مسعد الصيادى أنه تم تحرير مناطق "الرمليتين"، و"الهناجر"، و"المسطرة" وسوق العطفين القديم، فى مديرية كتاف، مؤكدا قطع طرق إمداد الميليشيا المؤدية إلى جبل "محجوبة"، ومنطقة "أضياق".



ويأتى هذا فى وقت تستمر فيه القوات اليمنية حصار معقل ميليشيا الحوثى من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".

