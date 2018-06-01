الطماطم والشيكولاتة والشاى الأخضر..أطعمة ومشروبات تحميك من أضرار أشعة الشمس

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة رباب حجازى أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بطب القاهرة، أن أشعة الشمس تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد، وتزيد من الأمراض المناعية، وبالتالى يمكن الحماية من أشعة الشمس حتى للأطفال بداية من سن 6 شهور، حيث لابد من استعمال واقى الشمس لهم، وهناك "واقى شمس مخصص لهم"، كما يجب الحرص على استعمال المرطب، حتى بالنسبة للأطفال الذكور.



تناول الشاى الأخضر

وقالت، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" أقرت هذا، حيث إنه من الضرورى استعمال واقى الشمس للحماية من سرطانات الجلد، وذلك عند استخدام واقى الشمس مبكرًا.





الكارى من التوابل التى تحميك من أضرار أشعة الشمس

وأضافت أن أساليب الوقاية من الشمس متعددة أهمها:

أولاً: عدم التعرض للشمس وقت الذروة من 10 صباحا إلى 3 ظهرا.



الأسماك الزيتية تحمى الجلد

ثانيا : ارتداء الملابس التى تحمى من أشعة الشمس.

ثالثا: ارتداء النظارة الشمسية



الشيكولاتة تحمى من أشعة الشمس الضارة

رابعًا: بعض أنواع الأكل تحمينا من أشعة الشمس الضارة، مثل الطماطم، والشاى الأخضر، والشيكولاتة الداكنة، والكارى، والتى تحمى من أشعة الشمس، ومضادات الأكسدة، والزبدة، وهى أفضل من زيت الذرة، والأسماك الدهنية، والقشريات التى تقلل من تأثير أشعة الشمس على الجلد.



الطماطم تحميك من مخاطر أشعة الشمس

وأوضحت أنه يجب استعمال واقى الشمس المباشر لكل بشرة، مشيرة إلى أنه أصبح هناك تقدم كبير فى واقى الشمس، والذى أصبح مناسبا لكل بشرة، حيث تحمينا من الأشعة الضارة وهى مناسبة لجميع أنواع الجلد، ولذلك يجب تغطية الوجه بالكامل، وننصح أن بوضع واقى الشمس قبل التعرض للشمس بربع ساعة، ويظل من 5 إلى 6 ساعات، إذا لم يتم بل الوجه، ويتم تكراره كل ساعتين إذا تم بل الوجه، ويجب اختيار النوع المناسب جيدا حتى لا يسبب أى حساسية للوجه أو العين، ولابد من استعماله فى الشتاء والصيف، لحماية جلدنا من الأشعة الضارة للشمس.