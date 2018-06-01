video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:34 م
الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان خلايا سرطانية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الجمعة بتسليط الضوء على نتائج كشف علمي يشير إلى إمكانية تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان قبل سنوات من ظهور أعراض المرض عبر مجرد فحص بسيط للدم.
 
وقالت صحيفتا "تليجراف" و "التايمز" البريطانية إنه بعد تجارب على أكثر من 1400 مريض توصل الباحثون إلى أن إجراء بسيط لتحديد مؤشرات الحمض النووى الرايبوزى منقوص الأوكسجين في الدم يعمل بدقة ونسبة صواب تصل إلى 90 %.
 
وأشارتا – وفقا لموقع بى بى سى عربى – إلى أن بيل جيتس وجيف بيزوس، قطبا شركتي مايكروسوفت وأمازون دعما فريق العمل فى هذا البحث العلمى.
 
وتقول التايمز في تحقيقها إن خبراء "تفاءلوا للغاية" بأن هذا الفحص سيحقق تحولا في فرص نجاة المصابين ببعض أكثر أنواع السرطانات فتكا.
 
وينقل التقرير عن سيمون ستيفنز، رئيس هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، قوله إن مثل هذا التقدم يضع الخدمة الصحية "على أعتاب عصر جديد".
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اكتشاف دواء لفطريات القدم يساعد في علاج سرطان الأمعاء

دراسة: مادة كيميائية بمعجون الأسنان ترفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

اخبار العالم

مرض السرطان

اكتشاف جديد

مايكروسوفت

اكتشافات طبية




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة