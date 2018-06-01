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السيطرة على حريق بإحدى عربات قطار قادم من المنصورة إلى الزقازيق

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:52 م
السيطرة على حريق بإحدى عربات قطار قادم من المنصورة إلى الزقازيق جانب من محاولات إطفاء الحريق
الشرقية - فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالدقهلية، بمساعدة الأهالى، من السيطرة على حريق نشب بإحدى عربات القطار القادم من المنصورة إلى الزقازيق.
 
فؤجئ ركاب إحدى عربات القطار القادم من المنصورة متجه إلى الزقازيق، بتصاعد أدخنة ونشوب حريق بالعربة، ولم يسفر ذلك عن وقوع أى إصابات، وتبين أن الحريق وقع بعد قرية أبو الشقوق كفر صقر بمسافة 3 كيلو بزمام محافظة الدقهلية، وشارك فى السيطرة على الحريق 3 سيارات إطفاء من الشرقية، وسيارة من مديرية أمن الدقهلية، بمساعدة الأهالى، وتم إخماد الحريق، وجارى انتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو تعطيل الحركة على القضبان.
 
 
 

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