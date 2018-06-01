video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الأمريكية تتبع طفلين لأب مصرى فقدا منذ 2014

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:57 م
السلطات الأمريكية تتبع طفلين لأب مصرى فقدا منذ 2014 المباحث الفيدرالية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت وسائل إعلام أمريكية محلية بولاية فرجينيا، إن السلطات تبحث عن طفلين من مقاطعة جيمس سيتى فقدا منذ عام 2014، وربما يكونا موجودين فى مصر أو تركيا.

 وقال موقع "ريك" إن الإف بى أى يقول إن أمينة وبلال قنديل شوهدا آخر مرة فى 30 أغسطس 2014 مع والدهما أحمد عبد الله طه قنديل يغادرون الولايات المتحدة على متن طائرة من مطار جون كينيدى الدولى. وكانت أمينة تبلغ 10 سنوات وشقيها بلال 8 سنوات فى هذا الوقت.

 وبحسب الإف بى أى، فإن الرحلة كانت متجهة إلى بوريسبيل فى أوكرانيا ثم إلى أتاتاورك فى تركيا.

أما الوالد قنديل فيبلغ من العمر 46 عاما وهو مواطن أمريكى مصرى. ويقول الإف بى أى إن أمينة وبلال ربما يعيشون الآن فى الإسكندرية أو القاهرة أو الجيزة بمصر، أو فى منطقة هاتى بتركيا.

 وصرح متحدث باسم المباحث الفيدرالية لموقع "Wavy" بأنهم كانوا يعملون مع والدة الطفلين فى هذه القضية لبعض الوقت، وأشار إلى أن هدف الإف بى أى هو العثور على الطفلين.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى جلسة استماع الكونجرس لمدير المباحث الفيدرالية السابق.. جيمس كومى لترامب: لدى مذكرة مكتوبة خلال اجتماعى معك وسربتها للإعلام.. ورئيس الجلسة يطالب بجلسة سرية..وقانونيون يؤكدون: شهادته لن تدين الرئيس الأمريكى

الولايات المتحدة

فرجينيا

اف بى اى

طفلان مصريان

اطفال مفقودة

اخبار العالم

تركيا




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة