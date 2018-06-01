السلطات الأمريكية تتبع طفلين لأب مصرى فقدا منذ 2014

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وسائل إعلام أمريكية محلية بولاية فرجينيا، إن السلطات تبحث عن طفلين من مقاطعة جيمس سيتى فقدا منذ عام 2014، وربما يكونا موجودين فى مصر أو تركيا.

وقال موقع "ريك" إن الإف بى أى يقول إن أمينة وبلال قنديل شوهدا آخر مرة فى 30 أغسطس 2014 مع والدهما أحمد عبد الله طه قنديل يغادرون الولايات المتحدة على متن طائرة من مطار جون كينيدى الدولى. وكانت أمينة تبلغ 10 سنوات وشقيها بلال 8 سنوات فى هذا الوقت.

وبحسب الإف بى أى، فإن الرحلة كانت متجهة إلى بوريسبيل فى أوكرانيا ثم إلى أتاتاورك فى تركيا.

أما الوالد قنديل فيبلغ من العمر 46 عاما وهو مواطن أمريكى مصرى. ويقول الإف بى أى إن أمينة وبلال ربما يعيشون الآن فى الإسكندرية أو القاهرة أو الجيزة بمصر، أو فى منطقة هاتى بتركيا.

وصرح متحدث باسم المباحث الفيدرالية لموقع "Wavy" بأنهم كانوا يعملون مع والدة الطفلين فى هذه القضية لبعض الوقت، وأشار إلى أن هدف الإف بى أى هو العثور على الطفلين.