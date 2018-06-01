السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوط الهيئة

كتب - رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوط الهيئة، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه على مدار اليوم حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات.

وأكد رئيس الهيئة، فى بيان صحفى، منذ قليل، أنه تم تكثيف مرور مديرى المناطق على مستوى قطاعات الهيئة والاستعداد لمجابهة أى أعطال طارئة بالإضافة إلى المرور المفاجئ للقيادات فى جميع الأوقات وعلى جميع المناطق للتأكد من تطبيق كافة تعليمات السلامة والأمان لحركة مسير القطارات .

كما ان الهيئة خصصت خطوط اتصال ساخنة على مدار اليوم لاستقبال أى شكاوى أو مقترحات لجمهور المسافرين من الركاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى أعطال من أجل سرعة حلها وهى أرقام : 01220008806 و01220008807 و01274422925 و0225753555 و147.