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"الداخلية " تضبط 11 ألف قضية وتنفذ 900 قضائى حكم خلال 24 ساعة

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 ص
"الداخلية " تضبط 11 ألف قضية وتنفذ 900 قضائى حكم خلال 24 ساعة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية  "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من  ضبط 11 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 900 حكم قضائى  خلال 24 ساعة

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

 

 

 


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