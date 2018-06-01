الحكومة تنتهى من تدريب موظفى الدولة على الموارد البشرية نهاية ديسمبر

كتب مصطفى عبد التواب

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإدارى، عن البدء فى تدريب موظفى الحكومى ضمن البرنامج التأسيسى للموارد البشرية والذى حضره مجموعة كبيرة من ممثلى الوزارات، على أن يتم البدء فى أغسطس القادم فى البرنامج المتقدم للموارد البشرية والذى ينتهى بنهاية ديسمبر 2018.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن البرنامج الالكترونى الخاص بالموارد البشرية فى مرحلة التطويع ليتناسب مع قانون الخدمة المدنية وقد بدأ العمل التجريبى به داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وكذلك بمعهد التخطيط القومى منذ حوالى 6-8 أشهر، وذلك وفقا للجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضل نظام سوفت وير للموارد البشرية يتم الاتفاق عليه.

وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الحكومة تتوقع بنهاية ديسمبر أن يكون هناك نقلة نوعية فى وجود إدارات موارد بشرية مدربة بشكل جيد تعمل على أنظمة متطورة.