التضامن: تمويل 6483 مشروعا بـ97.5 مليون جنيه بالمرحلة الأولى من "مستورة"

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك تسلم 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر تمثل قيمة الدفعة الثانية من قرض مشروع "مستورة" الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عام المرأة المصرية فى 2017 بإجمالى تمويل 250 مليونًا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضافت والى، أن مشروع مستورة يقدم تمويلاً متناهى الصغر للمرأة المصرية ويمنحها فرص أكثر للتمكين الاقتصادى وقدرات أكبر على خلق مصادر للدخل للارتقاء بالمستوى المعيشى لأسرتها وتمكينها من المساهمة بشكل أكثر فاعلية فى المجتمع.

وحول ما أهم تحقق فى المرحلة الأولى، أوضحت والى، أن مشروع مستورة نجح فى تمويل 6483 مشروع مستورة بقيمة تزيد على 97.5 مليون جنيه تنوعت أنشطتها ما بين تجارى وصناعى وخدمى، وأن المشروعات التجارية جاءت فى مقدمة المشروعات المموله بعدد 3073 مشروعًا بتمويل يصل 46 مليون جنيه ثم مشروعات الإنتاج الحيوانى، وبلغ عددها 2232 مشروعًا بتمويل بلغ حجمه 37 مليون جنيه، وتنوعت باقى المشروعات ما بين نشاط صناعى وخدمى ومنزلى .

وأضافت والى، أنه على مستوى التوزيع الجغرافى جاءت محافظة بنى سويف على رأس محافظات الوجه القبلى من حيث الاستفادة من تمويل مشروعات مستورة، وتم تمويل 542 مشروعًا فى بنى سويف بقيمة 7.5 مليون جنيه، ثم محافظة الفيوم التى حصلت على تمويل 467 مشروعًا بحجم تمويل بلغ 5.5 مليون جنيه، ثم محافظة قنا، وتم تمويل 359 مشروع بقيمة 6.5 مليون جنيه.

وعلى مستوى محافظات الدلتا جاءت محافظة الدقهلية على رأس المحافظات التى استفادت من تمويل مشروعات مستورة، وبلغ عدد المشروعات الممولة 761 مشروعًا بقيمة 13 مليون جنيه تقريبًا تلتها محافظة الشرقية والتى حصلت المرأة فيها على تمويل 714 مشروع مستورة بقيمة تزيد على 12 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية وتم تمويل 434 مشروعًا بها بلغت قيمتها حوالى 7 ملايين جنيه .

كما تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا منها مثلاً منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، والتى نفذ فيها حوالى 15 مشروعًا بتمويل يصل 300 ألف جنيه .

أما القاهرة والجيزة فقد تم تمويل 717 مشروعًا بمحافظة الجيزة بقيمة 10 ملايين جنيه، وفى القاهرة بلغت مشروعات مستورة 534 مشروعًا بتمويل بلغ حوالى 8.5 مليون جنيه.

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بأن البنك خلال المرحلة الأولى نجح فى تقديم التمويل لمشروع مستورة من خلال 51 فرعًا إلى جانب 251 لجنة زكاة، وقام بتدريب العاملين على إدارة التمويل متناهى الصغر وكافة العمليات البنكية التى تتم مع الراغبات فى الحصول على مشروعات مستورة .

وأضاف فاروق، أن قيمة القرض لمشروع مستورة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها دخل ثابت ويتم منح القرض فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية وأظهرت نتائج تحليل المرحلة الأولى أن متوسطات القروض لمشروعات مستورة تصل إلى 15 ألف جنيه .

وأشار فاروق، إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على المشروع بسيطة وهى طلب للحصول على القرض مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومى على تكون سارية بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، على أن تكون لجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، ويكون السداد على 24 شهرًا بدون فوائد و7% مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة.