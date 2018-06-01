التحرى عن النشاط الإجرامى لعاطل سرق 100 ألف جنيه من سيارة بالتجمع الخامس

كتب كريم صبحى

يواصل رجال المباحث التحرى عن سوابق ونشاط عاطل الإجرامى بعد القبض عليه لاتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من سيارة مقاول بعد كسر الزجاج بالتجمع الخامس.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة القاهرة الجديدة، والتى تضمنت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "إبراهيم.ح" 31 سنة مقاول، يفيد أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 100 ألف جنيه من البنك واستقلاله سيارته، توقف أمام أحد المحلات لشراء بعض الاحتياجات وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة الأموال.

انتقل ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بمداخل ومخارج الدائرة أسفرت عن ضبط السيارة وقائدها وتبين أنه "عدنان.ع" ،"يحمل جنسية إحدى الدول العربية" 50 سنة عاطل وضبط بحوزته الـ 100 ألف جنيه المستولى عليها .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" واستئجار السيارة، وبتفتيش الشقة سكنه عثر بداخلها على مبلغ مالى 10 آلاف جنيه جارى مناقشته عن مصدرها .

باستدعاء المجنى عليه، اتهمه بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.