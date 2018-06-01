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الجمعة، 01 يونيو 2018 07:48 م
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البيئة: 75% من الأدویة الأكثر استخداما عالميا تعتمد على التنوع البيولوجى

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:00 م
البيئة: 75% من الأدویة الأكثر استخداما عالميا تعتمد على التنوع البيولوجى غابات - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور أيمن حمادة، مدير قطاع الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن التنوع البيولوجى له العديد من الفوائد من بينها أنه يعد مصدرا للغذاء، ويدخل فى مواد البناء، وصناعة الورق والوقود، والمنسوجات، ومنتجات صناعیة، والدواء، بجانب ععدا من الفوائد الاقتصادية، حيث تقدر خدمات النظم البیئیة على نطاق العالم بمئات التریلیونات من الدولارات.
 
وأوضح حمادة، فى تقرير أعده حول التنوع البيولوجى فى مصر، حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أن 75% من الأدویة الأكثر استخداما فى العالم تحتوى على مستخلصات من النباتات، أحد مظاهر التنوع البيولوجى، مشيرا إلى أن الملقحات من الحشرات كالنحل، تمثل أكثر من 200 ملیار دولار سنویا من اقتصاد الغذاء العالمى، والغابات تمثل موئل لـ80 % من الحیوانات والنباتات الأرضیة وتوفر سبل العیش لحوالى 1.6 ملیار إنسان.
 
وأشار إلى أن الأسماك مصدر للبروتین لحوالى 3 ملیار إنسان، ويعتمد 80 % من سكان الأماكن الریفیة فى دول العالم الثالث على النباتات الطبیة  كوسیلة للعلاجات الأساسیة، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى مبالغ تتراوح ما بين 150 إلى 440 ملیار دولار سنویاً لوقف الفقد فى التنوع البیولوجى فى منتصف القرن الحالى.
 
 

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