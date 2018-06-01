البنتاجون: متمسكون بمهمة القضاء على ما تبقى من جيوب داعش فى شرق سوريا

واشنطن أ ش أ

قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكية دانا وايت، الخميس، إن الوزارة (البنتاجون) لا تزال متمسكة بمهمة القضاء على ما تبقى من جيوب تنظيم (داعش) الإرهابى فى شرق سوريا.

فيما قال مدير رئاسة الأركان الأمريكية كينيث ماكينز - وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية - إن عمليات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على طول وادى نهر الفرات من الناحية الشرقية لدير الزور، تواصل تحقيق تقدم ونجاحات على عكس ما تتناوله تقارير إعلامية مؤخرًا.

وأضاف ماكينزى، أنه "لم يتغير أى شيء فى شأن وجود القوات الأمريكية فى التنف شرق سوريا على الحدود مع العراق".

وتأتى التصريحات الأمريكية بعد ما قال الرئيس السورى بشار الأسد، فى وقت سابق اليوم، إن الحكومة السورية ستستعيد الأراضى الواقعة فى شمال وشرق سوريا التى تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة.

وقال الأسد "هذا هو الخيار الأول .. إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أى خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم .. على الأمريكيين أن يغادروا، وسيغادرون بشكل ما".

فيما اعتبرت (قوات سوريا الديمقراطية) أن أى حل عسكرى سوف يؤدى إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري.