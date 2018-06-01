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البابا تواضروس: المسيح دخل مصر فبارك الأرض والنيل.. والإنجيل ذكرها 700 مرة

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:53 م
البابا تواضروس: المسيح دخل مصر فبارك الأرض والنيل.. والإنجيل ذكرها 700 مرة قداسة البابا تواضروس
كتبت سارة علام
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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المسيح فى دخوله أرض مصر بارك الأرض والنيل، مشيرا إلى الارتباط القوى الذى يربط بين الإنسان المصرى والنيل والأرض التى على ضفاه. 

 

واعتبر البابا تواضروس فى كلمته خلال احتفالية الكنيسة بدخول العائلة المقدسة أرض مصر، بكنيسة السيدة العذراء مريم الآثرية المعلقة، أن النيل سبب التواجد والنماء المصرى، مضيفا أن أرض مصر لها بركة خاصة، وبالأساس المصريون يعيشون على أرض مقدسة، ويتنفسون هواء مقدس، ويأكلون طعام مقدس.

 

وشدد البابا تواضروس على أن المصريين يشعرون ببركة بلادهم خلال زيارتهم لبلاد أخرى، مشيرا إلى أن مصر والمصريين ذكرت فى الإنجيل أكثر من 700 مرة.

 

وقال إن الكنيسة المصرية تنفرد بنعمة دخول السيد المسيح أرض مصر، مشيرا إلى أن الأصنام كانت تتساقط أمام العائلة المقدسة.

 

وأوضح قداسة البابا أن الله يقصد الفرح دائما فى حياتنا، لذا حبى الله مصر بنعمة دخول السيد المسيح أرضها. 

 


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