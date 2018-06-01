"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 335 مليون ورقة بقيمة 1065.1 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 180.2 مليون ورقة، بقيمة 697 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 172.9 مليون ورقة بقيمة 656 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 47.2 مليون ورقة بقيمة 1890.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 35.3 مليون ورقة بقيمة 126.1 مليون جنيه.

وفى المركز السادس قطاع الأغذية والمشروبات، بحجم تداول بلغ 21.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 166.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 352.6 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 18.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 65.3 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 10.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 777 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 8.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 43.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا الكيماويات والموارد الأساسية فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 7.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 163.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7.3 مليون ورقة بقيمة 140.7 مليون جنيه.