video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:00 م
"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 335 مليون ورقة بقيمة 1065.1 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 180.2 مليون ورقة، بقيمة 697 مليون جنيه.

 

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 172.9 مليون ورقة بقيمة 656 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 47.2 مليون ورقة بقيمة 1890.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 35.3 مليون ورقة بقيمة 126.1 مليون جنيه.

 

وفى المركز السادس قطاع الأغذية والمشروبات، بحجم تداول بلغ 21.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 166.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 352.6 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 18.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 65.3 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 10.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 777 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 8.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 43.4 مليون جنيه.

 

وحل قطاعا الكيماويات والموارد الأساسية فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 7.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 163.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7.3 مليون ورقة بقيمة 140.7 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.32% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "وينفست للتنمية والاستثمار" بقيمة 52 مليون جنيه

البورصة تخسر 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1.9%

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

الاتصالات

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة