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الإسكان: 12 مركز لخدمة العملاء بالمحافظات.. ونتلقى 2 مليون رسالة

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:15 ص
الإسكان: 12 مركز لخدمة العملاء بالمحافظات.. ونتلقى 2 مليون رسالة مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري
كتب أحمد حسن
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قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن هناك عددا من الوسائل والآليات المختلفة لخدمة العملاء بمشروع الإسكان الاجتماعى، منها الموقع الإليكترونى (www.mff.gov.eg)<http://www.mff.gov.eg)> ، وبلغت عدد زيارات الموقع حتى الآن 6.89 مليون زيارة، وعدد العملاء المسجلين بالموقع 753 ألف مستخدم، بينما تجاوزت عدد المكالمات التى تم الرد عليها من خلال الخط الساخن (1188 – 5777) 4.8 مليون مكالمة، وعدد الرسائل الواردة من العملاء للاستعلام عن موقفهم من خلال خدمة الاستعلام عن طريق الرسائل، أكثر من 2.33 مليون رسالة، مضيفة أن هناك 12 مركزاً لخدمة العملاء، تخدم الحاجزين على مستوى الجمهورية، بالأماكن التالية: (جهاز مدينة 15 مايو - جهاز مدينة السادات - الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق – جهاز مدينة أسيوط الجديدة – جهاز مدينة دمياط الجديدة - جهاز مدينة الصالحية الجديدة - جهاز مدينة العبور - مركز المعلومات بمديرية الإسكان بالوادى الجديد – الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف (إدارة التسكين) - جهاز مدينة أسوان الجديدة - جهاز مدينة العاشر من رمضان - جهاز مدينة بنى سويف الجديدة).

 

وأشارت مى عبدالحميد إلى ضخامة حجم الأعمال التى ينفذها العاملون بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، نظرا لكثرة عدد الحاجزين فى الاعلانات المختلفة، وتعامل بعضهم أكثر من مرة، فعلى سبيل المثال فى شهر إبريل 2018، قام 66 موظفاً من الصندوق ومراكز خدمة العملاء، بالعمل على نحو 240 ألف ملف من ملفات العملاء (مُراجعات الاستعلام الميداني - تعديل البيانات الأساسية بالنظام الآلي - المُرسل لجهات التمويل – غيرها من المهام)، حيث يبلغ عدد الملفات التى يعمل عليها الموظف الواحد 182 ملفا يومياً، موضحة أن عدد الشكاوى التى تم تلقيها بخدمة العملاء فى الفترة من 15 - 6 - 2015 : 20 - 5 - 2018، بلغت نحو 291 ألف شكوى، وتم التعامل معها.

 

وأعلنت أن إجمالى عدد المتقدمين للحجز بالمشروع بلغ 843,378 حاجزاً، منهم 692,093 حاجزاً انطبقت عليهم الشروط، وتم إرسال 518433 ملفاً للحاجزين بالمشروع إلى شركات الاستعلام، بيانها كالتالى (67,491 مرفوضاً بالاستعلام الميدانى – 38244 عدم استكمال الإجراءات – 13985 مرفوضاً لسبق الاستفادة – 62727 مؤجلاً بالإعلان التاسع - 12,949 مؤجلاً للأولوية – 22043 يجرى الاستعلام)، بينما تم إرسال 300994 ملفاً لجهات التمويل، موزعة كالتالى (62,068 مرفوضاً ائتمانياً – 169863 تم التخصيص – 15827 يجرى التخصيص - 53,236 تحت الدراسة / التمويل).

 

وأضافت مى عبدالحميد: بلغت قيمة التمويل الممنوح من البنوك 13,44 مليار جنيه بمتوسط 92 ألفاً لكل عميل، وقيمة الدعم النقدى المقدم من الصندوق 2.5 مليار جنيه بمتوسط دعم 17267 جنيهاً لكل عميل، ومتوسط الدخل الشهرى للمستفيدين 1780 جنيها، ومتوسط الفئة العمرية للمستفيدين 37 سنة.

 


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وزاره الاسكان

مصطفى مدبولى

المدن الجديده

مى عبد الحميد

مشروع الاسكان الاجتماعى




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