الأموال العامة تضبط مسئولا بإحدى شركات الأدوية لاستيلائه على مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئول تسويق بإحدى شركات الأدوية، لاستيلائه على أدوية مخفضة وبيعها لحسابه الخاص، والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه.

وأكدت التحريات استيلاء مندوب تسويق بشركة أدوية على أدوية علاج الأورام مخفضة الأسعار المخصصة لمستشفيات التأمين الصحى الحكومية لعلاج غير القادرين، وبيعها لمخازن الأدوية الخاصة، لتهريبها خارج البلاد، والاستفادة من فارق الأسعار .

أكدت المعلومات سابقة تعاقد شركة أدوية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى على توريد بعض أدوية علاج الأورام لمستشفيات ومعاهد تابعة للهيئة، وذلك بأسعار خاصة أقل من الأسعار السوقية بنسبة خصم تصل إلى 60% على أن يكون التوريد بموجب أوامر توريد صادرة من الجهات سالفة الذكر وموجهة إلى شركة الأدوية.

وفى غضون عام 2017 اصطنع المتهم "علاء.م.ا" 42 سنة، مسئول تسويق بشركة الأدوية المشار إليها، مقيم بمحافظة القاهرة، محررات مزورة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية تفيد طلبها بعض أنواع الأدوية الخاصة بعلاج الأورام، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم استغل موقعة الوظيفى وطبيعة عمله كونه المسئول عن متابعة تنفيذ أوامر التوريد، وتسلم مشمول تلك الفواتير بدعوى تسليمها بنفسه والاستيلاء عليها عقب مهرها بخاتم منسوب صدوره لتلك الجهات تفيد استلامها للأدوية المستولى عليها، على أن يسدد قيمتها المخفضة بخزينة الشركة والاستيلاء على فارق السعر لنفسه، والذى بلغ قدره (مليون ومائتى ألف جنيه) دون وجه حق، وبسؤال المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.