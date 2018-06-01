"الأعلى للجامعات" ينشئ اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، أن المجلس اتخذ خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات فى مجال الطب الوقائى ومكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية والبالغ عددها 107 مستشفى.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الإجراءات تضمنت إنشاء اللجنة العلیا لمكافحة العدوى بأمانة المستشفیات الجامعیة بالمجلس الأعلى للجامعات، واعتماد الھیكل التنظیمى وسیاسات مكافحة العدوى بجمیع المستشفیات الجامعیة، كذلك تمت الموافقة من حیث المبدأ على بروتوكول تعاون مع معامل ساندیا الأمریكیة على تدریب ٢٢٠ من أعضاء ھیئة التدریس بمعامل المستشفیات الجامعیة على سیاسات ووسائل الأمان الحیوى بمعامل المستشفیات الجامعیة.

وأوضح أنه تم إنشاء معمل مرجعى بمستشفى عین شمس التخصصى بالتعاون مع مركز التحكم بالأمراض الأمریكى وذلك لجمیع معامل المستشفیات الجامعیة فضلا عن إنشاء اللجنة العلیا لبنوك الدم بالمستشفیات الجامعیة، بجانب برتوكول تعاون مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى مجال ترصد الأمراض الساریة والمعدیة الانتھاء من تطعیم العاملین بالمستشفیات الجامعیة ضد التھاب الكبدى بإنشاء مركز للمعلومات الدوائیة بأمانة المجلس الأعلى للجامعات مقره مستشفیات جامعة القاھرة، وأخيرا تم إطلاق مشروع الحقن الآمن من خلال استخدام ملیون سرنجة ذاتیة التدمیر فى 14 مستشفى جامعى.