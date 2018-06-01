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إمام مسجد الحسين: كيف تهان مصر وفيها جبل الطور الذى رأى الله؟

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:04 ص
إمام مسجد الحسين: كيف تهان مصر وفيها جبل الطور الذى رأى الله؟ ملتقى الفكر الإسلامى
كتب إسماعيل رفعت - تصوير صلاح الرشيدى
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أكد الشيخ إسماعيل محمود عيسى إمام وخطيب مسجد أمام الحسين، أن لهذه الليلة مكانة خاصة بفضل الزمان وهى منتصف شهر رمضان ومناسبتها بميلاد الإمام الحسن بن على حفيد رسول الله.

وأضاف خلال ملتقى الفكر الإسلامى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقام بجوار مسجد الحسين حول الوطنية فى الاسلام، أنه ما جعل الله للإنسان الا وجعل له حق على المواطن ويظهر ذلك فى تأكيد الأديان على الإنسان بأن يصل رحمه وأكبر رحم هو الوطن وفيه أهله ورحمه.

وأشار إلى أن كرامة الإنسان من كرامة الاوطان ومن ترابها تكون الإنسان، والذى غذى ظاهرنا هو الأوطان، والذى غذى باطنها هو أبناء الوطن بتعليمات القرآن.

وأوضح أنه إن قيل أن كون رأى الله فإن جزء من مصر رأى الله وهو جبل الطور الذى تجلى له الله وراه فكيف تهان مصر فالأفكار لا بد أن تراجع تجاه من يكفرون بالوطن، مؤكدا أن مصائر مصر وجيشها واهلها مشرقة والخير، مشيرا إلى أن الله لن يهين أهل مصر وقد اكرمهم.

وشدد على أن الله جعل لكل شيء نظام يتماشى مع الزمان ومع المكان، حيث إن مصر لها حدود لابد أن تحرسها الضياع الأوطان تضيع الأموال والاعراض ويضيع الدين ولولا أن الله قيد لمصر رجال شرفاء ما كنا تنعم بالأمن والأمان.

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