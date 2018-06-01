إغلاق 36 صيدلية فى الشرقية وإلغاء التراخيص لـ20 آخرين

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة الصحة، قرارات المحافظ اللواء خالد سعيد، بغلق إدارى لـ 36 صيدلية بالمحافظة بمركز فاقوس وأبوحماد وكفر صقر وصان الحجر والحسينية وديرب نجم وأيضاً إلغاء الترخيص لعدد 20 منشأة صيدلية.

واتخذت الإجراءات القانونية لعدد 114 محضر مخالفة لقانون الصيدلة، وقانون قمع الغش التجارى، ومخالفة الاشتراطات الصحية وفقا للقرار الوزارى لسنة 2009، ومخالفة مرور أكثر من ستة أشهر على الصيدليات الحديثة دون فتحها للجمهور وتم إلغائها وفقا لنص المادة رقم 14 من القانون 127 لسنه 1955، ومخالفة عدم تواجد مدير وفقا للقانون رقم 127 لسنه 1955 .

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه القرارات تصب فى مصلحة المواطن، وتتويجا للمجهود المبذول من إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية خلال الفترة الأخيرة فى ضبط المنشآت الدوائية المخالفة بالمحافظة.