إصابة عامل بالتسمم لتناوله جرعة دوائية زائدة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب عامل بحالة تسمم، إثر تناوله جرعة دوائية زائدة، بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى " م ع ب " عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم وهبوط حاد بالدورة الدموية، ولا يمكن إستجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤال والده أفاد بتناول نجله كمية من الدواء عقب إصابته بنزلة برد، مما أدى إلى حدوث إصابته، ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .