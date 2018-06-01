إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة مع دراجة تروسيكل بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب شاب فى حادث تصادم سيارة مع دراجة تروسيكل بالقرب من مقر محكمة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة تروسيكل مما أسفر عن إصابة محمد سيد أحمد سعيد 26 سنة موط بإصابات جروح وإشتباه كسور، تم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.