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الجمعة، 01 يونيو 2018 04:31 م
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إصابة شاب فلسطينى بالرصاص المطاطى قرب نابلس بالضفة الغربية

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:20 م
إصابة شاب فلسطينى بالرصاص المطاطى قرب نابلس بالضفة الغربية اشتباكات مع قوات الاحتلال
أ ش أ
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أُصيب شاب فلسطينى بالرصاص المطاطى فى البطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى أعقبت مسيرة قرية كفر قدوم قرب نابلس شمال الضفة الغربية، المناهضة للاستيطان، والمنددة بالقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس المحتلة.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى القرية مراد شتيوى - فى تصريح اليوم الجمعة - إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص المعدنى بكثافة، ما أدى لإصابة شاب فى البطن، لكنه عولج ميدانيا.


من جهة أخرى، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين قرب رام الله، المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصرى.


وهاجم جنود الاحتلال المشاركين بالمسيرة، بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لدى وصولهم إلى منطقة (بوابة العصفور)، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.


وقالت مصادر فلسطينية إن مسيرة اليوم جاءت إحياء للذكرى 17 لاستشهاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل الحسيني، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.


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