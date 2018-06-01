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أمن الموانئ يحبط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر عبر مطار سوهاج

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:41 ص
أمن الموانئ يحبط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر عبر مطار سوهاج الأقراص المخدرة التى تم استخراجها
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ، فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 آلاف قرص مخدر إلى خارج البلاد.

البداية كانت بعد أن أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمطار سوهاج، اعتزام "إسماعيل . م . ع" مواليد 1987 حاصل على ثانوية، ومقيم بسوهاج، تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عن طريق استلامها من أحد العاملين بالمطار عقب إنهاء إجراءات سفره على إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ترقب وصول المذكور ومتابعة خط سيره بالمطار، حيث رصدت المتابعة تواصله هاتفياً مع أحد الموظفين بالمطار ويدعى "مجدى . ع . إ" مواليد 1964 مقيم بأسوان، حيث تم ضبطهما بأحد الأكمنة حال تسلم المتهم صديرى "يرتدى أسفل الجلباب" من الأخير بداخله عدد 10300 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول باستلامه للمضبوطات من الثانى بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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تهريب الاقراص المخدرة داخل صديرى


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