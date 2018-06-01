أحمد سليمان رئيسا لنقابة العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى

كتب محمد طنطاوى

أسفرت عملية فرز الاصوات، فى الانتخابات النقابية والعمالية، التى جرت اليوم الخميس بشركة ميناء القاهرة الجوى، عن فوز أحمد سليمان برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بمطار القاهرة الدولى.

ويشغل أحمد سليمان رئيس اللجنة النقابية المنتخب رئيس قسم المراجعات ( الإدارة العامة للجودة )، وكان قد تخرج في كلية الحقوق وعمل في مهنة المحاماة عدة سنوات، كما أنه حاصل علي ١٢ شهادة في مجال الجودة، وحاصل على شهادة مراجع دولي معتمد لنظام ISO9001 من منظمة IRCA لاعتماد مراجعى نظام الأيزو حول العالم، كما أنه عضو لجنة توحيد اللوائح والتى تم تشكيلها عام ٢٠١٣ بالانتخاب، وعضو اللجنة الدائمة للنظام المتكامل للجودة والسلامة والبيئة .. IM، وحاصل علي شهادة مدرب معتمد من المركز الكندى..

وكانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها، اليوم فى الساعة العاشرة صباح الخميس، على مستوى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، ونقابات العاملين على مستوى القاهرة والمطارات الداخلية.

وجرت الانتخابات فى 5 لجان انتخابية للاختيار من بين 55 مرشحا على عضوية مجلس إدارة الشركة على أن يتم تصعيد 4 مرشحين فقط ممن حازوا على أعلى الأصوات، فى حين خاض 67 مرشحا على عضوية اللجان النقابية بالشركة يتم إختيار منهم 10 فقط ممن حصلوا على اعلى الأصوات، كما تقدم 6 مرشحين على أن يتم ترشيح أعلى الاصوات منهم، لرئاسة اللجنة النقابية العمالية ومن المنتظر أن يتم إغلاق باب التصويت الخامسة .

جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من انتخابات اللجان العمالية، جرت الخميس بمختلف محافظات الجمهورية لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية "2018 - 2022"، بعد غياب 12 عاما، على مستوى 27 من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث تتوجه ملايين العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية.