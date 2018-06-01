أحدب رمضان يقترن بكوكب زحل سيد الخواتم فى ظاهرة تُرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

تشهد سماء المنطقة العربية الليلة وقوع القمر الأحدب المتناقص في الاقتران مع كوكب زحل سيد الخواتم في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات كوكب زحل إضافة إلى تضاريس سطح القمر الرئيسية كالفوهات والشقوق.

وتابعت : من ناحية أخرى بلغت حلقات زحل أقصى ميلانها تجاه الأرض في أكتوبر الماضي، وجانبها الشمالي في قمة وضوحه بالنسبة للراصدين من على سطح الأرض عند رؤيتها عبر التلسكوبات الصغيرة، وهو منظر لم نشاهده منذ العالم 2003 عندما كان الجانب الجنوبي للحلقات في أقصى ميلان له باتجاه الأرض .